Trump quiere que Europa sea el escenario de su “guerra cultural”, según estudio del ECFR

El presidente Donald Trump busca imponer su agenda política en Europa y convertir al continente en escenario de su “guerra cultural”, según un informe publicado este martes por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) y la Fundación Cultural Europea (ECF).

Entre los principales hallazgos del informe titulado ‘Reality show: Por qué Europa no debe ceder ante la guerra cultural de Trump’, el Consejo destaca argumentos como que el mandatario estadounidense busca “activamente” interferir en las elecciones; replantear la relación transatlántica en torno a valores conservadores; y utilizar el discurso de la libertad de expresión para sus aliados en la UE.

“En la guerra cultural de Trump, el verdadero objetivo es Europa misma, más que cualquier líder, partido o política”, afirmó en un comunicado el autor del informe, el investigador principal de políticas en el ECFR, Pawel Zerka, quien advirtió de que el continente se enfrenta a una encrucijada: elegir entre “la obediencia o la autodeterminación en su relación con Estados Unidos”.

El estudio, elaborado con la participación de 27 investigadores del ECFR en los 27 Estados miembros de la UE, analiza encuestas de opinión, estudios previos y entrevistas con responsables políticos y expertos, señala que los gobiernos del bloque dedican gran parte de su energía a reaccionar ante “crisis guionizadas” por Trump, como las disputas migratorias o los aranceles recíprocos promovidos por su administración.

Pese a estas tensiones, el informe subraya que los Estados miembros mantienen un ‘Sentimiento Europeo’ fuerte y resiliente, según los últimos datos recopilados por el ECFR -incluidos los del Eurobarómetro-, el 52% de los ciudadanos confía en el proyecto común europeo, el nivel más alto desde 2007.

Zerka concluye que las condiciones en Europa son “propicias” para que la UE se libere de su dependencia de Estados Unidos.

Aunque muchos líderes europeos han adoptado una “estrategia de adulación” en sus interacciones con Trump, advierte de que el historial de “amenazas y desprecio” del presidente estadounidense hacia el bloque “no puede ignorarse”.

Por ello, recomienda que la UE refuerce su autonomía estratégica paso a paso -en defensa, tecnología, energía y mercado-, incluso si ello genera mayores tensiones transatlánticas. De lo contrario, Europa “acabará encaminándose hacia un vasallaje total”, según Zerka.

El autor también insta a los líderes europeos a reconocer que se enfrentan a un movimiento internacional coordinado, “decidido a derrocar el orden democrático liberal de Europa”.

