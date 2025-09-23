Trump critica a la ONU durante su discurso y cuestiona el propósito del organismo

El presidente Donald Trump dio este martes su discurso en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde criticó el propósito real del organismo en relación con los conflictos armados en la actualidad.

“Me di cuenta de que las Naciones Unidas no estaban ahí para nosotros”, declaró Trump. “Siendo así, ¿cuál es el propósito de las Naciones Unidas?”

Asimismo, el mandatario criticó a la organización por escribir “cartas redactadas con firmeza” en lugar de tomar medidas para poner fin a los conflictos mundiales.

“Parece que lo único que hacen es escribir una carta muy enérgica y luego no le dan seguimiento”, apuntó Trump sobre la ONU. “Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra. Lo único que resuelve la guerra y las guerras es la acción”.

Trump se jacta de poner fin a varias guerras

Del mismo modo, el mandatario se jactó de las guerras que, según afirma, les puso fin, y criticó a las Naciones Unidas por no jugar un papel más importante en la negociación de la paz

“Ningún presidente ni primer ministro, y de hecho ningún otro país, ha hecho jamás algo parecido, y yo lo hice en solo siete meses”, acotó el republicano sobre las siete guerras que señala haber terminado mientras ha presidido el país.

“Es una lástima que yo tuviera que hacer estas cosas en lugar de que las hicieran las Naciones Unidas. Y, lamentablemente, en todos los casos, las Naciones Unidas ni siquiera intentaron ayudar en ninguno de ellos”, añadió.

Postura de Trump sobre la obtención de armas nucleares de Irán

Respecto al conflicto con Irán, el mandatario apuntó que no se debe permitir que el país persa obtenga un arma nuclear, y recordó el ataque a sus bases durante la “Operación Martillo de Medianoche”, en junio pasado.

“Mi posición es muy simple. Nunca se puede permitir que el principal patrocinador del terrorismo del mundo posea el arma más peligrosa”, indicó Trump, quien recordó la carta enviada al líder supremo de Irán.

Del mismo modo, Trump destacó que Estados Unidos tiene las mejores armas del mundo, pero que detestan darle uso.

“Ningún otro país del mundo podría haber hecho lo que hicimos”, afirmó Trump. “Ningún otro país tiene el equipo para hacer lo que hicimos. Tenemos las mejores armas del mundo. Detestamos usarlas”.

