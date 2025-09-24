Carin León agota en una hora sus boletos en Las Vegas y anuncia nuevas fechas

El cantante sonorense Carin León agotó en tan solo una hora los boletos para sus conciertos programados en la Sphere de Las Vegas los días 11, 12 y 13 de septiembre del próximo año. Ante la abrumadora demanda, la oficina del artista de 36 años, nacido en Hermosillo, confirmó la apertura de tres fechas adicionales: 4, 5 y 6 de septiembre, con lo que su residencia en el recinto ascenderá a seis presentaciones en total.

Las nuevas localidades estarán disponibles mediante una preventa que iniciará el miércoles 24 de septiembre al mediodía y concluirá el jueves 25. Posteriormente, la venta general se abrirá el viernes 26.

Los interesados en asistir deberán registrarse en el sitio oficial www.carinleonlive.com/sphere para recibir un código de acceso por correo electrónico. Aquellos que ya cuentan con un código de la primera preventa podrán utilizarlo nuevamente en esta segunda ronda.

Esta serie de conciertos, producida por AEG Presents, no solo refuerza la posición de Carin León como uno de los máximos exponentes del regional mexicano, sino que también marca un hito: será el primer intérprete de habla hispana en presentarse en la icónica Sphere, considerada ya como un símbolo de la llamada “Ciudad del Pecado”.

Con esta residencia, el intérprete de ‘Primera cita’ establece un nuevo récord para la música en español en vivo en Estados Unidos, y se consolida como pionero al abrir las puertas para la música en español a nivel global en uno de los escenarios más tecnológicos e influyentes del mundo.

