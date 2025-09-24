Carín León suma nuevas fechas en la Sphere de Las Vegas tras ventas récord

Carín León hizo histórica su residencia en la Sphere de Las Vegas, razón por la cual tuvo que anunciar tres nuevas fechas para poder complacer a toda su fanaticada: se trata del 4, 5 y 6 de septiembre del año 2026. Recordemos que las primeras anunciadas fueron para ese mismo mes, pero para el 11, 12 y 13, y debido a la rápida venta de los boletos, su equipo de trabajo se vio en la obligación de darle una noticia a sus fans.

Para aquellas personas que deseen poder adquirir estas entradas, podrán hacerlo a través de una preventa que dará inicio este miércoles 24 de septiembre desde las 12:00 p.m., hora Miami. Además, las nuevas fechas coinciden con el fin de semana largo tras el festejo por el Día del Trabajo en Estados Unidos.

Aquellos fanáticos que estén interesados desde este momento podrán registrarse en el siguiente link: http://www.carinleonlive.com/sphere, y luego les estará llegando un código que es esencial para cuando vayan a comprar los boletos para el evento que será dentro de 11 meses. Quienes ya lo tienen de la primera ronda también será válido para esta ocasión.

La preventa de los boletos terminará este próximo jueves 25 de septiembre a las 10:00 p.m., hora Miami. ¿Pero a qué hora dará inicio la venta general? Será el viernes de esta misma semana desde las 12:00 p.m.

Estas nuevas fechas trajeron muchas sorpresas, y otra de ellas es que ya se encuentra disponible el paquete VIP, pero será limitado, así que quienes estén interesados deberán ingresar en la página carinleon.100xhospitality.com. De esta manera, Carín León pasa a ser el primer cantante de habla hispana en realizar conciertos en dicho recinto, además de ser reconocido como uno de los más influyentes en el mercado de Estados Unidos.

León, a través de sus redes sociales, compartió la noticia, y con la humildad y sencillez que siempre se le ha caracterizado, ha manifestado lo contento que se siente por la receptividad de la venta para verlo en concierto, razón por la cual no pusieron en duda anunciar tres fechas más para poder disfrutar con sus seguidores de sus mejores éxitos musicales que sin duda ya tiene a más de uno ansioso.

