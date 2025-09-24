Legisladores republicanos propondrán acuñar moneda con la figura de Charlie Kirk

Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes presentarán esta semana un proyecto de ley para que el Tesoro de Estados Unidos acuñe una moneda en honor a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado a tiros a principios de mes en Utah, según informó Fox News Digital.

La iniciativa será promovida por August Pfluger, representante por Texas y presidente del Comité de Estudio Republicano, junto con Abe Hamadeh, congresista por Arizona.

El plan contempla la emisión de 400,000 monedas de plata con la imagen de Kirk en una de sus caras, mientras que en el reverso llevarían inscrita la frase bíblica “bien hecho, buen y fiel siervo”.

Además de la imagen y la frase, la moneda incluiría el nombre completo de Kirk —Charles James Kirk— y el año 2026, según dijeron al medio.

De aprobarse, Kirk se convertiría en el estadounidense más joven en aparecer en la moneda nacional, un reconocimiento que, según Pfluger, lo situaría “junto a los presidentes y padres fundadores que dieron forma a nuestra república”.

Hamadeh calificó al activista como un “tesoro estadounidense” cuya vida debe quedar registrada para las próximas generaciones.

El diseño final quedaría en manos del secretario del Tesoro, en consulta con el presidente Donald Trump.

Medidas para homenajear a Kirk

La propuesta se suma a otras medidas que los republicanos han impulsado para homenajear al activista, entre ellas medallas del Congreso, un día de recuerdo en su honor e incluso la petición de una estatua en el Capitolio.

La Cámara ya aprobó la semana pasada una resolución bipartidista condenando la violencia política y rindiendo homenaje a Kirk.

Desde 1892, el Congreso ha autorizado monedas conmemorativas para honrar a distintas figuras de la historia estadounidense, como Susan B. Anthony, John Marshall o Sacagawea. Las leyes estadounidenses prohíben poner a personas vivas en las monedas.

