Ladrón de bancos de NY ataca de nuevo, pero un juez lo deja ir pese a tener 34 arrestos previos

El llamado “Bandido de Burberry” atacó de nuevo, quien fue desmantelado en cinco robos más a bancos esta semana tras una década de robos, pero fue rápidamente dejado en libertad por un juez de la ciudad de Nueva York.

El delincuente, identificado como Cornell Neilly, de 35 años, obtuvo su apodo debido a su afición por usar trajes elegantes a cuadros durante sus crímenes en los bancos de la ciudad de Nueva York y del norte del estado.

Esta vez fue detenido el lunes por supuestamente asaltar cinco bancos entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre, desde Greenwich Village hasta Central Park South, explicó la policía. En cada caso, usó notas para exigir efectivo.

No obstante, el juez Jeffrey Gershuny, designado en el año 2019 por el exalcalde Bill de Blasio, ignoró la petición de la fiscalía de una fianza de $50,000 dólares en efectivo o de $150,000 dólares en fianza, y lo dejó en libertad supervisada. Esto a pesar de que Neilly estaba en libertad condicional y tenía 34 detenciones anteriores por robos a bancos.

“El hecho de que este juez rechazara la fianza es una negligencia por su parte”, dijo un agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que pidió permanecer en el anonimato. “Demuestra una verdadera falta de preocupación por la seguridad pública”.

“¿En qué momento sigue saliendo y se desespera y lleva un arma a un robo en lugar de una nota y mata a alguien?”

El juez de 49 años fue degradado a escuchar únicamente casos de delitos menores luego que se diera a conocer en agosto que había sacado su propia arma en el banco en una audiencia en un caso de armas en el Tribunal Penal de Brooklyn.

En el extraño incidente en la sala del tribunal, el juez le solicitó a un policía en el estrado que demostrara cómo pudo haber sabido que un sospechoso estaba escondiendo un arma en una bolsa, mientras el jurista sacaba su propia arma para una demostración improvisada.

Al final, le redujeron el salario y lo trasladaron a la corte nocturna del Tribunal Penal de Manhattan, señalaron fuentes policiales.

Una fuente de la policía con más de 20 años de experiencia señaló que Gershuny es “blando con la delincuencia. Siempre que el fiscal de distrito pide una fianza considerable, este tipo los deja ir. Debería ser destituido”.

El representante de la Oficina de Administración de Tribunales del estado, Al Baker, rechazó responder preguntas sobre por qué el juez terminó escuchando un caso delito grave por robo a un banco, el estatus del juez o la liberación de Neilly.

“El sistema judicial no se pronuncia sobre las decisiones individuales sobre fianzas”, afirmó Baker. “Sin embargo, es importante señalar que la gran mayoría de las decisiones sobre fianzas dependen de la ponderación discrecional del tribunal, de una amplia gama de factores para realizar una evaluación individualizada del riesgo de fuga del acusado para evitar el procesamiento”.

El regreso de Neilly a robar bancos inició a las 11:00 de la mañana del 16 de agosto en Chase Bank en 27th Street y Seventh Avenue en Midtown, afirmaron los policías.

Esta vez, fue filmado por las cámaras de seguridad, vistiendo completamente normal, con una gorra de béisbol negra y una sudadera con capucha negra con “todo tipo de palabras y símbolos al azar”, señaló una fuente policial y reportó New York Post.

El ladrón de bancos en serie supuestamente le dio al cajero una nota que decía: “Esto es un robo. Quiero $3,500 ahora”. El cajero le entregó $1,000, dice una denuncia penal.

Solicitó la misma cantidad el 25 de agosto en el Chase Bank de Park Avenue y la calle 26 Este en Midtown y salió con $716 dólares, de acuerdo con la policía. Esta vez, vestía una gorra de béisbol negra y una camiseta blanca, dijeron las fuentes policiales.

El 9 de septiembre, entró en un Chase Bank en Midtown y salió con una vestimenta parecida y le entregó a un cajero una nota exigiendo más dinero: “Esto es un robo. Deme $4,500 en efectivo”, según la denuncia penal, pero esta vez se fue con las manos vacías luego de que el cajero activara la alarma.

Tres días después, a las 9:30 de la mañana, entro al Chase Bank en West Fourth Street, en el West Village, y presuntamente le dio a un cajero una nota exigiendo $3,500 dólares. En ese momento estaba vestido con una camiseta blanca y una gorra de los Orioles de Baltimore, expresaron las fuentes policiales.

Al día siguiente, cerca de la 1:00 de la tarde, ingresó en un banco Chelsea Chase con un chandal gris y la gorra de los Orioles y le dio al cajero una nota que decía lo siguiente: “Esto es un robo. Quiero todos los billetes grandes. Ahora. Esto es real”. El cajero activó la alarma silenciosa del banco y Neilly escapó sin nada.

La policía lo detuvo el lunes en el apartamento de su abuela en el Upper West Side y lo acusó de cinco cargos de robo grave, manifestaron los funcionarios.

Le imputaron cargos estatales en vez de cargos federales por robo a un banco porque no usó ninguna pistola y se fugó con menos de $2,000 dólares.

Neilly fue captado en cámaras de vigilancia del banco vistiendo ropa de diseñador Burberrry para dos de los 14 presuntos robos en un patrón que comenzó en abril de 2012 y se amplió desde Harlem a Battery Park, obteniendo más de $8,500, indicaron las fuentes policiales.

Fue sentenciado a 26 meses de cárcel y cinco años de libertad supervisada tras declararse culpable en 2021 de un solo cargo de robo a un banco por un crimen que le reportó $7,600 dólares.

Fue puesto en libertad supervisada (por lo que se esperaba que se registrara con un administrador de casos) en el mes de mayo de 2024 y está en libertad condicional federal hasta el 6 de mayo de 2027, se observa en los registros estatales.

Neilly fue capturado, además, por supuestamente vender drogas, señaló NYPD.

Las autoridades lo vio aceptando dinero a cambio de un paquete pequeño el 23 de mayo, donde hallaron 40 pastillas de OxyContin, siete bolsas de crack y una bolsita de anfetaminas, dice la denuncia penal de la Fiscalía Especial de Narcóticos de la ciudad de Nueva York. Esto se produjo luego de un arresto el 8 de enero por vender cocaína a un policía encubierto en seis oportunidades.

