Mujer en llamas cayó al vacío 6 pisos en Nueva York: dramático final

Una mujer envuelta en llamas saltó fatalmente de un tejado a una altura de 6 pisos anoche en Brooklyn, informaron fuentes policiales y del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Los bomberos acudieron al lugar alrededor de las 7:43 p.m. del martes en Gravesend. La víctima del incendio, que no fue identificada de inmediato, fue hallada en la parte trasera de la torre y declarada muerta en el lugar por los servicios de emergencias médicas. Saltó del techo del edificio 1930 E. Second St. cerca de Colin Place, detalló ABC News.

No está claro cómo la víctima se incendió, quien al parecer era residente de ese edificio. “Es una mujer y aún estamos intentando averiguar su identidad”, declaró una fuente policial al Daily News. “Salió del tejado. Se prendió fuego y saltó”.

“Hay gas y encendedores por todo el techo”, añadió la fuente. La medicatura forense (OCME) está investigando la causa oficial del deceso. Un vecino declaró que la víctima “vivía con su pareja y la abandonó”. “Todo eran llamas y luego un fuerte golpe”, comentó otro testigo sobre el inquietante incidente.

En agosto del año pasado una mujer que cayó desde el techo de un edificio de 10 pisos en Chelsea (NYC) sobrevivió milagrosamente después de aterrizar en la parte trasera de una camioneta a plena luz del día.

En noviembre un hombre de 48 años murió después de prenderse fuego frente a una iglesia en el Lower East Side de Manhattan (NYC). En abril de 2024 Max Azzarello (37), “teórico de la conspiración”, murió horas después de prenderse fuego en un parque de Manhattan frente al tribunal donde era juzgado el entonces ex mandatario Donald Trump, quien se encontraba en el edificio al momento de la tragedia.

En otro caso similar, en 2018 David Buckel (60), conocido abogado de los derechos de la comunidad homosexual y activista ambiental, se quemó vivo en un parque en Brooklyn (NYC), dejando una nota suicida en protesta por el daño al planeta que causa el uso de hidrocarburos.

