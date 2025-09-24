Pasaporte de EE.UU.: en qué países se puede viajar sin visa y dónde aún se exige visado

El pasaporte estadounidense es uno de los documentos de viaje más poderosos del mundo. Con él, los ciudadanos de Estados Unidos tienen la posibilidad de ingresar sin visa previa a 182 países y territorios, lo que otorga una de las mayores libertades de movimiento a nivel global.

Sin embargo, no se trata de una carta blanca: todavía hay 47 naciones que exigen visado, y las regulaciones pueden cambiar con el tiempo.

Los destinos más populares sin visado

Viajar con pasaporte americano abre las puertas de Europa, Asia, Oceanía, América Latina y África sin necesidad de trámites previos en la mayoría de los casos. Entre los destinos más solicitados que no requieren visado se encuentran:

* España, Francia e Italia, 3 de los países europeos más visitados.

* Japón y Australia, en Asia y Oceanía.

* Argentina, Chile y México, en Latinoamérica.

* Reino Unido y Sudáfrica, en otras regiones del mundo.

Aunque el acceso es sencillo, es importante recordar que las condiciones pueden variar. Algunos países limitan la duración de la estadía o establecen restricciones según el motivo del viaje, como estudios, negocios o turismo.

El buscador oficial del Departamento de Estado

Dado que las políticas migratorias están en constante actualización, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) pone a disposición un buscador en línea que detalla los requisitos de entrada en cada país. Allí los viajeros pueden encontrar información sobre documentación, periodos de permanencia autorizados y excepciones en casos particulares.

Esta herramienta es clave para quienes desean planificar un viaje sin contratiempos, ya que las normas pueden variar incluso en destinos cercanos o considerados turísticos.

Los países que exigen visa a estadounidenses

Aunque el pasaporte americano ofrece gran libertad, no todos los países permiten el ingreso directo. De acuerdo con el sitio especializado Visa Index, existen 47 países en los que los ciudadanos estadounidenses deben tramitar visa, ya sea de forma electrónica (e-visa) o mediante un proceso tradicional en embajadas y consulados.

Algunos de estos países son:

* Brasil

* Afganistán

* Argelia

* China

* Corea del Norte

* Cuba

* Rusia

* Ghana

* Irán

* Liberia

* Venezuela

Los procedimientos para obtener el visado, así como los costos y tiempos de espera, dependen de cada nación. Por ello, las autoridades estadounidenses recomiendan consultar con antelación y asegurarse de cumplir con todos los requisitos para evitar rechazos en frontera.

Uno de los aspectos más relevantes es el tiempo de tramitación. Mientras que algunas visas electrónicas pueden emitirse en cuestión de días, otras requieren entrevistas en persona y revisiones de documentos que pueden extenderse semanas o incluso meses.

Además, las tarifas pueden variar según el país de destino y la nacionalidad del viajero, lo que hace aún más necesario revisar la información oficial antes de comprar boletos de avión o reservar alojamiento.

Cómo obtener un pasaporte estadounidense

El pasaporte de EE.UU. es exclusivo para ciudadanos estadounidenses, ya sean nacidos en el país o naturalizados. Para solicitarlo por primera vez, se debe completar el Formulario DS-11, disponible en línea para imprimir o descargar.

Con esta solicitud se puede pedir un libro de pasaporte, una tarjeta de pasaporte o ambos. Aquellos que viajan con frecuencia tienen la opción de solicitar un “libro grande”, con más páginas para sellos y visas.

Documentos requeridos para la solicitud:

Prueba de ciudadanía: certificado de nacimiento o naturalización.

Documento de identidad con foto: licencia de conducir válida u otra identificación oficial.

Fotografía reciente: a color, tamaño 5×5 cm, sin lentes y sin ediciones.

La firma del formulario debe realizarse únicamente frente al agente autorizado que reciba la solicitud.

Un documento que abre fronteras

En conclusión, tener un pasaporte estadounidense representa una ventaja significativa para los viajeros, ya que permite acceder a 182 países sin visa previa. No obstante, la necesidad de visado en 47 naciones recuerda que las reglas cambian constantemente y que la preparación previa es fundamental.

La recomendación principal es verificar siempre la información en el sitio oficial del Departamento de Estado antes de planificar un viaje. Con ello, los ciudadanos estadounidenses pueden evitar sorpresas desagradables y aprovechar al máximo las facilidades que brinda uno de los pasaportes más valiosos del mundo.

