Presentan millonario proyecto para transformar el Brooklyn Marine Terminal

Autoridades neoyorquinas, lideradas por la gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Eric Adams, planean transformar el Brooklyn Marine Terminal en un puerto marítimo moderno y crear una comunidad dinámica de uso mixto en la costa de Brooklyn.

Con una millonaria inversión de $418 millones de dólares por parte de fondos municipales, estatales y federales, se transformará la deteriorada terminal marítima en un nuevo puerto totalmente eléctrico de 60 acres que podrá volver a ser un motor económico clave para la comunidad y la ciudad.

Además de un puerto revitalizado, el plan aprobado este lunes también contempla la creación de 6,000 nuevas viviendas, incluidas más de 2,400 unidades permanentemente asequibles, así como al menos 28 acres de espacio público, 275,000 pies cuadrados de espacio comercial, 250,000 pies cuadrados de instalaciones para la comunidad y 275,000 pies cuadrados de espacio industrial y de manufactura liviana a rentas subsidiadas.

El plan



El plan, que abarca un total de 122 acres, también incluirá importantes mejoras de infraestructura y resiliencia para la zona, y se prevé que genere un impacto económico estimado de $18 mil millones, 37,000 empleos temporales para la construcción y 2,000 empleos permanentes. El proyecto adoptado por el grupo de trabajo de Brooklyn Marine Terminal (BMT Task Force) servirá como base para todas las futuras inversiones y proyectos de renovación en Brooklyn Marine Terminal.

“Hoy, nuestra ciudad dio un paso enorme hacia el futuro. Con la aprobación de este proyecto de $3.5 mil millones, convertiremos una terminal marítima en ruinas en un puerto marítimo moderno, mientras creamos miles de viviendas asequibles y decenas de miles de empleos bien remunerados. Ofreceremos los espacios abiertos que nuestra ciudad necesita y mantendremos a la ciudad a la vanguardia de la economía verde”, expresó el alcalde Adams.

Durante el anuncio del ambicioso proyecto participaron además del alcalde Adams y la gobernadora Hochul, el presidente y director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (New York City Economic Development Corporation, NYCEDC), Andrew Kimball; el representante federal Dan Goldman y el senador estatal Andrew Gounardes.

Tras asumir el control de Brooklyn Marine Terminal en mayo de 2024, la administración Adams convocó un grupo de trabajo para liderar un amplio proceso de participación comunitaria y desarrollar una visión compartida para el sitio.

Después de un año de diálogo con más de 4,200 miembros de la comunidad, la votación histórica de este lunes da continuidad al proyecto del alcalde Adams de transformar la zona costera de la ciudad de Nueva York en un Puerto del Futuro (Harbor of the Future); posicionar a la ciudad como un destino global para la tecnología verde, la innovación y las oportunidades; y generar aproximadamente 53,000 empleos, tanto temporales como permanentes, además de un impacto económico de $95 mil millones de dólares.