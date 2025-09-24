Tom Holland retomará las grabaciones de ‘Spider-Man’ la próxima semana

Tras el accidente que Tom Holland sufrió durante el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’, se ha informado que el actor volverá al set de grabación en una semana y que la producción se paralizará durante este tiempo.

El equipo tenía la opción de seguir grabando mientras Holland está de reposo, pero se han decidido por esperar a que él esté y retomar el plan de rodaje desde donde se quedó.

Según ‘The Hollywood Reporter’, el actor de 29 años decidió tomarse un descanso solo por precaución, aunque la lesión que sufrió con el accidente fue descrita como una “conmoción cerebral leve”.

La información del accidente fue difundida el domingo 21 de septiembre, aunque algunos medios dicen que el accidente ocurrió el viernes 19 e incluso aseguran que el sábado 20 el actor asistió a un evento benéfico para The Brothers Trus.

El rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’ se está haciendo en Leavesden Studios en Watford, Herts, Inglaterra. Y el equipo de producción asegura que esta pausa de esta semana no afectará la fecha de estreno, la cual está prevista para el 31 de julio del año que viene.

Hay que destacar que ‘Spider-Man’ es actualmente uno de los personajes más sólidos del Universo Cinematográfico de Marvel. Tras el fin de una etapa con ‘Avengers: Endgame’ (2019), Holland estrenó dos películas más: ‘Spider-Man: Far from Home’ (2019) y ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), la cual es considerada la película más taquillera del estudio de todos los tiempos.

Sigue leyendo:

• Tom Holland se tomará un descanso en 2027 para cuidar su salud mental

• Ausencia de Tom Holland en “Avengers: Doomsday” tendría que ver con “Spider-Man 4”

• Zendaya y Tom Holland se comprometieron, indican reportes