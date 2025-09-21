Tom Holland fue trasladado al hospital por accidente durante rodaje de ‘Spider-Man’

El actor Tom Holland fue trasladado de urgencia al hopsital luego de sufrir un accidente durante el rodaje de la película ‘Spider-Man’. De acuerdo con el portal The Sun, Holland se habría golpeado la cabeza durante una maniobra fallida durante una escena y al llegar al hospital fue tratado por una supuesta conmoción cerebral leve.

El portal también informó que una mujer, aparentemente doble de riesgo del rodaje, también resultó lastimada y fue trasladada al hospital. El accidente ocurrió en Leavesden Studios en Watford, Herts, Inglaterra.

De acuerdo con The Sun, la filmación de la cuarta película independiente de Spider-Man está suspendida debido al accidente del actor. Dominic, padre de Tom, dijo que el actor estará “fuera por un tiempo”.

Hasta el momento, Leavesden Studios ni Sony Pictures se han pronunciado al respecto ni se ha ofrecido una actualización sobre el estado de salud de Holland. Sin embargo, el mencionado medio citó a un portavoz del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra quien confirmó que el servicio recibió una llamada para atender a un paciente en Leavesden Studios a las 10:30 am del viernes y fue llevado al hospital para recibir atención adicional.

Fuentes cercanas a la producción de Spider-Man: Brand New Day dijeron a Deadline que el actor se tomará un breve descanso por precaución y retomará el rodaje en los próximos días.

Tom Holland, quien está comprometido con la actriz Zendaya Coleman, está trabajando en el rodaje de la nueva película de Marvel prevista para estrenarse el 26 de julio de 2024. Zendaya, quien ha trabajado en grandes éxitos como ‘Euphoria’ y ‘Challengers’, vuelve a interpretar a Mary Jane en la trilogía del ‘Spider. man’.

