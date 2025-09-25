Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 25 de septiembre al 1 de octubre

Tim Burton regresa al NYBG

El Jardín Botánico de Nueva York vuelve a brillar de noche con el regreso de Disney Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Light Trail, que se presentará en fechas seleccionadas, desde este jueves 25 de septiembre al 30 de noviembre. Este deslumbrante espectáculo nocturno de luces al aire libre, dentro de los históricos terrenos del NYBG, transporta a los visitantes a los mágicos mundos de Halloween Town y Christmas Town, inspirados en la icónica película de 1993. Con nuevas escenas, música y proyecciones de video, la experiencia promete un recorrido emocionante para todas las edades. Boletos ya disponibles en: nybg.org.

Foto: Avery Brunkus

Natalia Jiménez y Amanda Miguel en el United Palace

Este viernes 26 de septiembre, Nueva York será testigo de un encuentro musical muy especial. Dos de las voces más icónicas de la música latina, Natalia Jiménez y Amanda Miguel, compartirán escenario en el United Palace (4140 Broadway). Con una trayectoria que abarca éxitos inolvidables, Natalia Jiménez cautiva con su versatilidad entre el pop, la balada y la ranchera, mientras que Amanda Miguel sigue marcando generaciones con himnos como Él me mintió y Castillos. Juntas, prometen un espectáculo lleno de fuerza, nostalgia y emoción. El concierto comenzará a las 8:00 pm, con puertas abiertas desde las 6:30 pm. Boletos disponibles en Ticketmaster.

Foto: Cortesía

LaMicro Theater en Barco de Papel

LaMicro Theater, compañía de teatro independiente fundada por Berioska Ipinza y Pietro González (foto), regresa en el Mes de la Herencia Hispana a la librería comunitaria/centro cultural Barco de Papel en Queens (40-03 80th St, Elmhurst). El viernes 26 y sábado 27 de septiemre, estarán presentando ESCENA SUR Plays Sessions 2025, dos días de lecturas dramatizadas con reconocidos nombres de la escena teatral hispana en Nueva York. Con el apoyo de NYS Council on the Arts y Flushing Town Hall, el programa incluye obras escritas, dirigidas y actuadas por mujeres. Entrada libre y gratuita. El espacio es limitado por lo que se requiere inscripción previa en: info@lamicrotheater.org

Cortesía

Exhibición de arte en El Bronx

Este sábado 27 de septiembre, se inaugura la exhibición “Herencia: Celebrando Juntos”, una exposición dedicada al Mes de la Herencia Hispana y a celebrar la diversidad de El Bronx. El evento, coorganizado con Daisy’s Café ( 2593A St Raymond Ave, Bronx, NY 10461), contará con la participación de 20 artistas locales y más que una exposición, es un espacio de encuentro para compartir historias, cultura y comunidad.

Foto: Cortesía

Competencia de rap en español

La Red Bull Batalla, la competencia más grande de freestyle en español del mundo, celebrará su gran final en Nueva York por primera vez en los 20 años de historia del evento. Los 16 mejores MCs de Estados Unidos, seleccionados en la fase de clasificación de esta temporada, se enfrentarán este viernes 26 de septiembre en el Brooklyn Steel (319 Frost St, Brooklyn, NY 11222) para competir por el título de Campeón Nacional de Estados Unidos 2025. El último MC en pie tendrá el honor de representar al país en el mayor escenario mundial del rap freestyle, la Final Mundial de Red Bull Batalla, que se celebrará en Chile el 11 de abril 2026. Puertas abiertas a las 6:30 pm, inicio a las 7:30 pm. Boletos: redbull.com/batallanyc.

Foto: Cortesía

Fiesta sobria en Gitano NYC

El sábado 27 de septiembre, Daybreaker, el movimiento global de baile sobrio, se unirá con la marca de estilo de vida FlavCity ?especializada en productos de etiqueta limpia? para organizar la que promete ser la fiesta de baile sin alcohol más grande en la historia de la ciudad. Contará con un set estelar de Austin Millz, una rutina de activación corporal dirigida por Sydney Miller de HOUSEWORK, y una multitud llena de energía, impulsada por la comunidad y no por sustancias. Durante la jornada, FlavCity ofrecerá degustaciones de sus batidos de proteína de etiqueta limpia, electrolitos y una nueva categoría de productos que lanzará este otoño.El evento tendrá lugar de 10:00 am a 2:00 pm en Gitano NYC, ubicado en Pier 17 (89 South Street). Boletos en: daybreaker.com.

Foto: Cortesía

Elizardi Castro presenta “Siempre Hay Uno”

El reconocido comediante Elizardi Castro se presentará en Lehman Stages con su más reciente espectáculo “Siempre Hay Uno”. Esta producción ofrece una mirada cómica a la vida post pandemia, tanto en el entorno familiar como en el mundo que nos rodea. La aguda interpretación de Eli sobre la naturaleza humana y los matices satíricos de las experiencias cotidianas prometen un espectáculo entretenido e inolvidable. Siempre Hay Uno se presenta en inglés con toques de español y es apto para toda la familia. Las funciones serán el sábado 27 de septiembre a las 7:30 pm y el domingo 28 de septiembre a las 2:00 pm. Lehman Stages está ubicado en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468. Boletos: www.grancosaproductions.com.

Foto: Cortesía

Marisela en concierto

Este sábado 27 de septiembre, la icónica cantante mexicana Marisela se presentará en el United Palace (4140 Broadway), ofreciendo una noche llena de nostalgia y romanticismo latino. La conocida como la “Madonna mexicana”, cautivando a generaciones con su poderosa voz y su estilo único, interpretará sus más grandes éxitos, incluyendo “Tu dama de hierro”, “Sola con mi soledad” y “La pareja ideal”. Puertas abren a las 6:30 pm; el espectáculo comienza a las 8:00 pm. Boletos: Ticketmaster.

Foto: Cortesía

Iluminación de “Los Círculos” en Washington Heights

El Instituto Van Alen y la Liga Comunitaria de Heights (CLOTH) anunciaron la inauguración de “Los Círculos”, que estarán en exhibición del 1 de octubre a julio de 2026. Inspirada en cómo las personas forman círculos para bailar, celebrar y reunirse, esta instalación de iluminación en varios sitios tiene como objetivo aumentar un sentido de alegría, unidad y pertenencia en Washington Heights. El 30 de septiembre, a las 6 pm., se iluminará la instalación en la Plaza David Friedland (Triángulo Duarte), en la calle 170 y Broadway; y luego, una línea de tambores se dirigirá al norte por Broadway hasta la Plaza de las Américas para la segunda iluminación, seguida de música y baile de salsa. En los próximos meses, CLOTH y United Palace también organizarán una serie de eventos públicos centrados en Los Círculos, que incluyen noches de salsa, fiestas de baile silencioso y actividades navideñas. Visite cloth159.org y unitedpalace.org para más información.

Foto: Cortesía

“The Other Americans” en The Public Theater

El Public Theater (425 Lafayette Street) presenta la premier en Nueva York de “The Other Americans”, un impactante nuevo drama donde el sueño americano choca con la realidad latina. La obra está escrita por el ganador del Emmy John Leguizamo y dirigida por el ganador del Tony Ruben Santiago-Hudson. Leguizamo interpreta a Nelson Castro, un colombiano-americano dueño de una lavandería en Queens que enfrenta un negocio en declive y secretos familiares enterrados. Cuando su hijo Nick regresa de un centro de bienestar mental tras un incidente traumático, el mundo de Nelson se desmorona. Decidido a proteger a su familia y salvar su negocio, Nelson lidia con desafíos de identidad y raciales mientras lucha por alcanzar su sueño y definir su éxito. La obra explora la moralidad y el precio de preservar el futuro frente a un pasado que amenaza con destruirlo todo. Originalmente programada para concluir el domingo 12 de octubre, la temporada se ha extendido hasta el domingo 19 de octubre. Boletos: publictheater.org, llamando al 212.967.7555 o en persona en la taquilla del teatro.

Foto: Joan Marcus Crédito: Joan Marcus | Cortesía

KEBABISHQ: kebab indio en el East Village

Del equipo detrás del reconocido restaurante ISHQ, el chef ejecutivo Vamshi Adi y Neel Mittal presentan KEBABISHQ, un concepto de comida rápida que trae la auténtica cultura del kebab de la India a Nueva York. El menú ofrece kebabs de pollo, cordero, camarón y opciones vegetarianas, marinados 24 horas con especias importadas de India y cocinados a la parrilla, servidos en el distintivo Paratha Roll hecho a mano. También se pueden disfrutar sobre Pulao Rice o en Loaded Fries, junto con las populares ISHQ Fries en Saada, Masala o Peri Peri. Con sabores inspirados en Delhi, Lucknow y Hyderabad, KEBABISHQ combina tradición y rapidez, convirtiéndose en una parada imprescindible para los amantes de la comida india. Está ubicado en el 128 2ndAvenue, New York, NY 10003. Más información: https://www.kebabishq.com/.