Cómo funciona el nuevo filtro de iOS 26 para evitar llamadas spam en iPhone: Siri atiende por ti

Apple dio un paso firme contra el spam telefónico con iOS 26, la actualización que llegó a los iPhone con varias novedades. Pero uno de los puntos fuertes es un filtro inteligente que promete reducir las llamadas molestas y el riesgo de estafas.

La función se llama “Revisión de Llamadas” y está pensada para interceptar las llamadas de números desconocidos.

Cómo funciona el nuevo filtro de iOS 26 para evitar llamadas spam

Cuando entra una llamada que no está en Contactos, Siri responde en lugar del usuario, solicita al interlocutor que se identifique y explique el motivo de la llamada, y luego transcribe esa información en tiempo real en la pantalla del iPhone.

De este modo, no escuchas directamente la llamada, sino que recibes un texto con los datos básicos para decidir si desea contestar, rechazar o dejar pasar.

Esto reduce significativamente la exposición a fraudes, llamadas automáticas o promociones invasivas.

La idea es que las llamadas sospechosas no interrumpan al usuario ni se filtren directamente al buzón de voz, sino que Siri actúe como asistente y filtro de seguridad.

Si se trata de un banco, un servicio contratado o un familiar que llama desde otro número, la persona puede contestar. Pero si el interlocutor evita dar información o tiene un discurso típico de estafa, el usuario puede ignorar la llamada con un solo toque.

Apple subraya que este sistema solo actúa con números desconocidos, por lo que las llamadas de contactos habituales seguirán llegando como siempre.

Cómo actualizar a iOS 26 y qué modelos son compatibles

Para activar esta herramienta es necesario tener instalado iOS 26. El proceso es sencillo:

Abre la aplicación “Ajustes” en el iPhone.

Entra en la sección “General”.

Pulsa en “Actualización de software”.

Si aparece iOS 26 como disponible, selecciona “Actualizar” para descargar e instalar.

La instalación puede tardar algunos minutos y conviene tener el dispositivo conectado a Wi-Fi y con suficiente batería.

Apple confirmó que iOS 26 está disponible para toda la gama del iPhone 17, además de modelos anteriores. Estos son:

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max.

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone SE (2.ª generación en adelante).

Con la “Revisión de Llamadas”, Apple busca reforzar la confianza en el iPhone como dispositivo seguro, especialmente en un contexto en el que las estafas telefónicas han crecido en todo el mundo.