iPhone 17 o Galaxy S25 Edge: qué diferencias tienen y cuál conviene comprar

Tras el lanzamiento del iPhone 17 y sus modelos avanzados, la rivalidad entre Apple y Samsung ahora está marcando tendencia en 2025, ya que la empresa surcoreana también cuenta en el mercado con su Galaxy S25 Edge.

Ambos dispositivos apuntan a quienes buscan teléfonos ultradelgados, ligeros y con suficiente potencia para el día a día. Y si estás pensando en renovar tu celular, existen diferencias clave para decidir cuál se adapta mejor a tus necesidades.

En este caso, la mejor comparación es entre el iPhone 17 Air y el Galaxy S25 Edge.

Diferencias entre iPhone 17 Air y Samsung Galaxy S25 Edge

1. Diseño y pantalla

El iPhone 17 Air es el más fino de Apple hasta ahora. Su marco de titanio combina resistencia con un peso liviano. Ofrece una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con gran brillo y tasa de refresco de 120 Hz ProMotion, ideal para series y videojuegos.

El Galaxy S25 Edge, en cambio, apuesta por la delgadez extrema: 5,8 mm de grosor y 163 gramos de peso. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas alcanza resolución QHD+ y un brillo de hasta 2.600 nits, lo que lo hace más cómodo en exteriores.

2. Rendimiento y potencia

El iPhone 17 Air integra el chip A19 Pro, pensado para juegos, edición y funciones de inteligencia artificial gracias a iOS 26 y Apple Intelligence.

El Galaxy S25 Edge incluye el nuevo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, fabricado en 3 nm, con GPU Adreno 830 y sistema de refrigeración por cámara de vapor. Esto le da ventaja en multitarea y videojuegos, con soporte adicional de Galaxy AI y Google Gemini Live.

3. Cámara

Apple mantiene un perfil minimalista: sensor principal de 48 MP con gran rendimiento nocturno y cámara frontal de 18 MP con función Center Stage.

Samsung, por su parte, apuesta por la variedad: cámara principal de 200 MP con estabilización óptica, ultra gran angular de 12 MP y frontal de 12 MP. Además, graba en 4K a 120 fps y suma funciones avanzadas con IA.

4. Batería

El iPhone 17 Air ofrece hasta 27 horas de reproducción de video, con carga rápida al 50% en media hora.

El Galaxy S25 Edge, al priorizar su delgadez, incluye una batería de 3.900 mAh, con carga rápida de 25 W y carga inalámbrica Qi2. Su autonomía es buena, aunque no supera a la de su rival.

¿Cuál conviene comprar?

El iPhone 17 Air de Apple, con un precio de $999 ofrece equilibrio y autonomía, mientras que el Samsung Galaxy S25 Edge, tasado en $849, apuesta por potencia y fotografía de alto nivel.

La elección dependerá de tus preferencias entre iOS o Android, pero ambos están entre los mejores smartphones de 2025. Si tienes un iPhone 16, también puedes valorar si merece la pena migrar al 17, mientras que un cambio hacia Samsung podría ser interesante.

