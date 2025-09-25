¿Dónde ver Premios Juventud 2025?

La transmisión de Premios Juventud 2025, una de las ceremonias más importantes de la música latina, se celebrará la noche de este 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali Convention Center), en Ciudad de Panamá.

Este show podrás disfrutarlo en los Estados Unidos desde las 8P/7C a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Si estás en alguno de estos países, puedes sintonizar estos canales:

México @micanalcinco – 5PM

@micanalcinco – 5PM Panamá @telemetro (Canal Telemetro y RPC) – 5PM

@telemetro (Canal Telemetro y RPC) – 5PM Paraguay TELEFUTURO (Canal LaTele)

TELEFUTURO (Canal LaTele) República Dominicana TELEMICRO (Canal 5, 13 y 15)

TELEMICRO (Canal 5, 13 y 15) Venezuela CISNEROS (Canal Venevision)

CISNEROS (Canal Venevision) Canadá TLN (Canal Telelatino)

TLN (Canal Telelatino) El Salvador TCS (Canal 2)

TCS (Canal 2) Guatemala TELEVISIETE (Canal 3 y 7)

TELEVISIETE (Canal 3 y 7) Nicaragua RATENSA (Canal 2, 10 y 11)

RATENSA (Canal 2, 10 y 11) Costa Rica REPRETEL (Canal 2, 4, 6 y 11)

REPRETEL (Canal 2, 4, 6 y 11) Honduras TVC (Canal 5)

Este año, la conducción de la gala estará a cargo de Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Pero este no es el único evento que el público podrá disfrutar, pues también está Noche de estrellas, la antesala que conducirán Migbelis Castellanos, Roberto Hernández, Diego Klein, Kunno y Brianda Deyanara.

Acerca del live stream, los encargados de esta parte del evento serán Yeri Mua, Alejandra Jaramillo, Beta Mejía, Kunno, Candy Lover, Marelissa Him y Vicky Van.

Premios Juventud 2025: detalles del evento

Durante toda la semana, varios de los programas de Univision, como Despierta América, Desiguales, ¡Siéntese Quien Pueda! y El Gordo y la Flaca han trasladado a parte de sus equipos a Panamá para ir calentando el ambiente de la ceremonia que se vivirá esta noche y que promete ser un derroche de talento y celebración.

Para el espectáculo convocaron a varias figuras de la música latina que actuarán durante la entrega de premios. Algunos de los que participarán son: Marc Anthony, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Sech, Natti Natasha, Willie Colón, entre otros.

También se tiene previsto que figuras del entretenimiento como Adamari López, Angélica Rivera, Daniel Elbittar, Eduin Caz, Emilio Osorio y muchos más, se encarguen de la presentación de las categorías.

Muchos artistas celebraron que eligieran a Panamá para hacer la ceremonia, pues consideran que es una oportunidad para destacar las bellezas de este país y la cercanía de su gente.

