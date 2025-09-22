Clarissa Molina se prepara para Premios Juventud y cuenta lo que más le ha gustado de Panamá

La presentadora de televisión Clarissa Molina llegó este 20 de septiembre a Panamá, en donde será parte de Premios Juventud 2025 como una de las conductoras.

En un reciente video que subió a su cuenta en Instagram, la ex reina de belleza dijo que está encantada con el país, pero en especial con el cariño que le ha dado la gente en estas primeras horas.

“Señores, de verdad que estoy enamorada de la gente de Panamá. Los pocos lugares a los que he podido ir hasta ahora, todo el mundo superamable, es increíble, de verdad. Así que nada, me voy al Casco Viejo para seguir trabajando. Besos a todos y gracias por su cariño en las calles”, afirmó la dominicana en el material audiovisual.

En su mensaje también indicó que estuvo grabando algunas cosas para un proyecto que espera compartir en octubre. “Estuve trabajando todo el día, viene algo para todos ustedes en octubre”, afirmó en una historia en Instagram.

La participación de Clarissa Molina en Premios Juventud no es una novedad, sino un regreso a una tarima que le es familiar y en la que ha consolidado su trayectoria.

A lo largo de los años, Molina se ha convertido en una figura recurrente y muy querida en esta gala de Univision. Ha desempeñado roles como co-presentadora en la alfombra, conductora principal y enviada especial en múltiples ediciones, destacándose por su energía, espontaneidad y habilidad para conectar con las estrellas y la audiencia.

Además de esto, su experiencia y carisma la han posicionado como una de las caras más reconocidas del evento, aportando siempre un toque de frescura y profesionalismo.

Premios Juventud está previsto para este 25 de septiembre en la Ciudad de Panamá, en una noche en la que personalidades de la música latina celebrarán el talento de la región.

