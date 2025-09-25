Eslovenia declaró persona non grata a Netanyahu y le prohíbe entrar al país

El Gobierno de centroizquierda de Eslovenia declaró este jueves persona non grata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le ha prohibido la entrada al país, al entender que está violando el derecho humanitario internacional.

“Con esta acción, Eslovenia confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior coherente y basada en principios”, explicó la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Neva Grašič.

La misma sanción a dos ministros

La secretaria de Estado declaró que se han dictado las mismas sanciones contra dos de sus ministros, que el pasado julio fueron declarados personas non gratas, reportó DW.

Grašič recordó que contra Netanyahu se están llevando a cabo procedimientos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y que la Corte Internacional de Justicia determinó el 19 de julio de 2024, que varias políticas y prácticas israelíes violan tanto el derecho internacional humanitario como los derechos humanos.

“Israel comete genocidio contra palestinos”

La agencia STA mencionó que el informe de la comisión de investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dice que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.

Eslovenia reconoció en junio de 2024 al Estado de Palestina. Un mes después, impuso un embargo de armas a Israel e introdujo una prohibición a las importaciones de bienes producidos en los territorios palestinos ocupados por Israel, destacó EFE.

El Gobierno esloveno aprobó una contribución para el funcionamiento de la Autoridad Palestina por valor de 1,2 millones de euros, que formará parte de la iniciativa de Francia, España, Noruega y Arabia Saudí para garantizar su sostenibilidad financiera.

Netanyahu fortalece lazos con Serbia y Paraguay

Mientras tanto, Netanyahu se reunió este jueves con el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, y con el presidente de Paraguay, Santiago Peña en Nueva York, con el fin de fortalecer los lazos. Además les agradeció por apoyar la lucha de Israel contra el terrorismo, publicó Israel International News.

El Primer Ministro discutió con el Presidente Vučić las formas de ampliar la cooperación entre Israel y Serbia, particularmente en los campos de seguridad y comercio.

Con el presidente Peña discutieron la expansión de la cooperación entre Israel y Paraguay en: seguridad, tecnología y energía.

