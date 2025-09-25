Gomita desea ser madre y balancear su carrera y familia

Araceli Ordaz, conocida en el mundo del entretenimiento como Gomita, se sinceró durante una conversación en el pódcast “Soy Fredy” de su gran y querido hermano. Durante la charla, aprovechó para compartir uno de los momentos más significativos de su vida: ha querido ser madre desde hace mucho tiempo.

“Ser mamá, tener a mi familia, tener a mi esposo; ya le dediqué mucho tiempo a mi carrera. No estoy cansada, pero ya quiero tener una vida de familia. Quiero ser mamá, me muero por ser mamá”, se sinceró sobre esta nueva etapa que quiere enfrentar a sus 31 años.

Recordemos que ganó mayor reconocimiento en el mundo del entretenimiento tras haber sido una de las participantes de “La Casa de los Famosos México” durante la segunda temporada. Además de aceptar que durante mucho tiempo ha tenido el deseo de convertirse en mamá, en una ocasión estuvo a punto de quedar en estado de gestación a través de inseminación artificial; sin embargo, debido a compromisos que tenía que cumplir, las cosas no se dieron.

Su deseo tuvo que detenerse debido a un contrato que debía cumplir, y para poder quedar embarazada, debía guardar reposo, lo cual su compromiso laboral no se lo permitiría: “Tuve un intento de ser mamá por in vitro; yo decía, ‘ya, ya quiero ser mamá’. No se logró porque me fui a un reality a Argentina por tres meses y debía tener cuidados”.

A través de las redes sociales, una gran cantidad de internautas se han pronunciado en contra de su aspecto físico, dado que consideran que ella no sería una forma común de haber implementado alguna estrategia para bajar rápido de peso, y creen que no es normal hacerlo de la manera en que lo hizo con una estricta dieta: “Estoy en un peso saludable. No estoy flaca ni anoréxica, estoy saludable“, explicó.

Antes de finalizar la entrevista, mencionó que en diversas ocasiones buscó la forma de que le llenaran vacíos emocionales, dado que le gustaba recibir gestos sin pedir nada a cambio: “Me gustaba que me mimaran y me apapacharan; sentía que con esos momentos podría recuperar su cariño“, reveló en la conversación.

