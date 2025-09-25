Los Yankees se convierten en el equipo con más apariciones en playoffs en la historia de las Grandes Ligas

Mientras que para la mayoría de las franquicias de la MLB alcanzar la postemporada es una meta, para los New York Yankees es simplemente una tradición.

Con su reciente pase asegurado para la postemporada 2025, el equipo no solo cumplió con el objetivo de la temporada, sino que también estableció un récord que subraya su posición única en la historia del deporte.

El club del Bronx ha elevado el estándar de excelencia en el béisbol, con una longevidad y continuidad ganadora que no tiene paralelo. La marca de 60 participaciones en playoffs es un testimonio de la cultura de la franquicia, la calidad de sus estrellas y la constante exigencia por la victoria que ha caracterizado a la organización a lo largo de múltiples generaciones.

José Caballero se vistió de héroe por Yankees. Crédito: Frank Franklin II | AP

Una tradición inigualable en Octubre

La diferencia entre los Yankees y el resto de la liga es abismal. Aunque otros equipos tienen épocas de gloria, el club de Nueva York ha hecho de la aparición en la postemporada una constante.

El récord de 60 clasificaciones es un hito de longevidad y éxito sostenido. Y es que la diferencia con la segunda franquicia de la MLB con más participaciones en postemporada es evidente, pues con solo 39 clasificaciones a playoffs los Dodgers se ubican detrás de los Yankees.

Esta nueva clasificación de 2025 subraya que, a pesar de los desafíos y las dificultades de cada temporada, el objetivo de los Yankees siempre es el mismo: no solo llegar a la postemporada, sino competir por la Serie Mundial.

Su historial, marcado por 27 títulos mundiales, convierte cada octubre en una oportunidad de añadir un nuevo capítulo a su incomparable leyenda.

