Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del jueves 25 de septiembre de 2025

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más conocidas en el estado, con muchos sorteos que ofrecen a los participantes la oportunidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o simplemente quieres estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy jueves, 25 de septiembre de 2025 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del jueves 25 de septiembre

Combinación mediodía: 04 03 09 01

Combinación noche: 06 07 01 09

Números ganadores de Pick-4 del jueves 25 de septiembre

Combinación mediodía: 06 08 07 06 01

Combinación noche: 01 06 01 04 09

Números ganadores de Pick-6 del jueves 25 de septiembre

Combinación original: 06 19 34 36 40 42

Bote acumulado: $16,600,000

Números ganadores de Cash4Life del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 09 10 21 39 49

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del jueves 25 de septiembre

Los números ganadores son: 02 04 07 25 33 B-04

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $460,000

¿A qué hora empiezan los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey tienen distinta frecuencia según el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Solamente hay una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solamente se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se escogen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y no tener que pensar.

Cuando se juega Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de éstos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes lograr acertar los cuatro números en el orden exacto en el que se sortearon.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se efectúa todos los días a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo es una vez al día.

Para participar en Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

Para jugar a Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y regalan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como mencionábamos arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador elige seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

