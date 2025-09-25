“Nunca te rindas”: el emotivo discurso de Rudi Johnson a un grupo de jóvenes antes de morir

La muerte de la leyenda de la NFL Rudi Johnson ha conmocionado al deporte en Estados Unidos. Ahora, días después de que se quitara la vida, se ha hecho viral un video que grabo para un grupo de jóvenes y donde los aliente a nunca rendirse.

El exjugador de la NFL compartió estas palabras como parte de su discurso de aceptación por su ingreso al Salón de la Fama Deportiva de Chesterfield, clase 2025.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, un funcionario confirmó que Johnson no pudo asistir a la ceremonia del 18 de septiembre por compromisos ya adquiridos. En su lugar, su madre acudió a representarlo y a recibir la distinción.

Sin embargo, Johnson grabó un video que se reprodujo ese día de la ceremonia. En la grabación, además de agradecer a todos sus excompañeros y entrenadores, envió un mensaje a la juventud.

“Solo quiero decirles: sueñen en grande”, dijo el excorredor de los Cincinnati Bengals. “Apunten a las estrellas. Manténganse enfocados. Nunca se rindan. Y una cosa más, para todos los niños del condado de Chesterfield: estaré observando al próximo astro que nazca”, comentó.

La luz apagada de Rudi Johnson

La Policía de Florida que el exjugador murió por suicidio en la madrugada del martes. El exjugador de los Bengals venía enfrentando problemas de salud mental y posibles efectos del CTE (encefalopatía traumática crónica), los cuales no pudo superar.

Burudi Ali “Rudi” Johnson nació el 1 de octubre de 1979 en Ettrick, Virginia. Comenzó en el fútbol universitario, donde brilló como corredor en la Universidad de Auburn. En el año 2000 corrió para 1,567 yardas y anotó 12 touchdowns, lo que le valió el premio al Jugador del Año.

Fue seleccionado por los Cincinnati Bengals en la cuarta ronda del Draft de 2001. Sus primeras dos temporadas fueron discretas, pero en 2003 explotó como titular. Ese año corrió para 957 yardas y nueve touchdowns, y en las siguientes tres campañas consolidó su lugar como uno de los corredores más productivos de la liga.

Entre 2004 y 2006, acumuló más de 4,000 yardas y 36 anotaciones, convirtiéndose en el motor ofensivo de los Bengals. En 2008, Johnson cerró su carrera profesional con una breve etapa en los Detroit Lions. Aunque su tiempo en la NFL fue relativamente corto, dejó una huella como corredor.

Fuera del emparrillado fundó una organización dedicada a ayudar a niños y familias a través de programas comunitarios.



