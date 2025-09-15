Fans de Cincinnati Bengals se fueron a los golpes tras lesión de Joe Burrow [VIDEO]

Un grupo de fans de Cincinnati Bengals perdieron el control en la grada del Paycor Stadium durante el partido contra Jacksonville Jaguars el pasado domingo. En redes sociales se hizo viral un video donde se ve a varios hombres lanzar puñetazos.

Un grupo de aficionados se robó el protagonismo en las redes luego de protagonizar una violenta pelea en las gradas tras la lesión de Joe Burrow. En la grabación se ve a varios hombres luciendo el jersey número 9 del quarterback mientras esquivan y lanzan golpes.

No está claro si la lesión del jugador fue lo que desató el conflicto, pero en el video del altercado se puede ver que los ánimos estaban al rojo vivo. En medio de la lluvia de puñetazos, un fan cayó directo al suelo.

El altercado pudo ser controlado por la seguridad del estadio y gracias a algunos espectadores que intervinieron antes de que la situación se saliera por completo de control.

Lesión de Joe Burrow

Burrow sufrió una lesión en el segundo cuarto tras ser capturado por el defensivo Arik Armstead. Luego de permanecer varios minutos en el campo con asistencia médica, tuvo que abandonar el encuentro.

Los primeros reportes apuntaban a un esguince en el dedo gordo del pie izquierdo. Sin embargo, Ian Rapoport (NFL.com) detalló que se trata de una lesión de grado 3, la más grave posible.

Esta lesión es conocida como turf toe e implica daño en los ligamentos de la articulación. Es una lesión común en jugadores que dependen de explosividad y estabilidad. El quarterback abandonó el estadio en muletas.

Burrow deberá pasar por el quirófano y estará fuera de acción un mínimo de tres meses, lo que lo dejaría fuera durante gran parte de la temporada regular.

Los Cincinnati Bengals se llevaron la victoria en un duelo electrizante ante los Jacksonville Jaguars, imponiéndose 31-27 en el Paycor Stadium.



