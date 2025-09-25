Rescatan casi 100 animales en condiciones deplorables dentro de una casa en Orange County

Una vivienda de 3 acres en Warwick, Orange County, se convirtió en el centro de un dramático operativo de rescate animal que dejó al descubierto condiciones de negligencia y maltrato.

Según informó ABC 7, casi 100 animales, entre domésticos y exóticos, fueron incautados en 2 intervenciones recientes, después de ser hallados en jaulas sucias y hacinamiento extremo.

Los ejemplares, que iban desde conejos hasta un ualabí, fueron trasladados al Animal Nation Farm Sanctuary en South Salem, Westchester. Allí, un equipo de especialistas trabaja en su recuperación y en la búsqueda de hogares adoptivos o instalaciones especializadas que puedan garantizarles una mejor calidad de vida.

Un hallazgo alarmante

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Orange, la situación dentro de la vivienda era insalubre y peligrosa.

“No se podía caminar por la residencia sin pisar algo indeseable. Era simplemente horrendo”, declaró el portavoz Matt King.

Los investigadores encontraron jaulas cubiertas de suciedad, animales desnutridos y espacios improvisados para albergar criaturas que no pertenecían a un entorno doméstico. Entre ellos había pavosrreales, dragones barbudos, una tarántula y hasta un ualabí escondido en el baño.

2 operativos, un mismo escenario

El caso comenzó en agosto, cuando las autoridades rescataron 66 animales del mismo domicilio, ubicado en Old Dutch Hollow Road. Sin embargo, la historia no terminó allí. La semana pasada, con una nueva orden de cateo, se localizaron 18 ejemplares más que permanecían en el interior de la casa.

La propiedad está registrada como una granja, aunque en realidad funciona como una residencia particular. Su dueña, Linda Hickey, de 62 años, había sido en el pasado una rehabilitadora de vida silvestre con licencia, pero dejó expirar sus permisos.

“Encontramos especies de vida silvestre dentro de la vivienda, a pesar de que ya no tenía autorización para recibirlas”, señaló Suzyn Barron, presidenta de la Warwick Valley Humane Society, organización que colaboró en el rescate.

Animales en busca de futuro

El destino de los animales ahora depende de evaluaciones médicas y logísticas. Aquellos en condiciones más estables podrían ser dados en adopción a familias responsables. Otros, como el ualabí, requerirán espacios especializados o zoológicos que garanticen un ambiente adecuado.

Además, este no es el primer antecedente en la misma dirección. El año pasado, ya se habían confiscado ponis, cerdos y decenas de animales adicionales de la propiedad de Hickey en un operativo separado.

Cargos legales en proceso

La dueña de la vivienda enfrenta cargos por crueldad y negligencia animal relacionados con la investigación de 2024. En cuanto a las nuevas incautaciones, se espera que en las próximas semanas la fiscalía presente cargos adicionales.

“Es fácil enojarse con la persona responsable, pero también debemos reconocer que se trata de alguien enferma, que convivía con su familia en estas condiciones. Es triste desde todos los ángulos”, comentó Patrick Moore, representante de Animal Nation, al referirse al trasfondo humano de la situación.

Las autoridades del condado de Orange y la Warwick Valley Humane Society pidieron a la ciudadanía colaborar con información que pueda ayudar en la investigación. Cualquier persona con datos relevantes puede comunicarse con la organización directamente.

Mientras tanto, los casi 100 animales rescatados inician un proceso de recuperación que podría marcar un nuevo comienzo tras sobrevivir en condiciones que, según las autoridades, jamás debieron permitirse en un entorno residencial.

