Sheila E. promete una fiesta de salsa, R&B y soul 

El Bronx, cuna de leyendas de la música latina, recibe de vuelta a una de sus hijas adoptivas: Sheila E., la icónica percusionista y baterista que creció bajo la influencia de su padre, Pete Escovedo, y de su padrino, Tito Puente. Este sábado 27 de septiembre, subirá al escenario del Lehman Center for the Performing Arts para un concierto vibrante que celebra los sonidos que marcaron su vida y su carrera.

“Recuerdo cuando era joven, ir a El Bronx junto a mi padre para ver tocar a Tito Puente. El Bronx es muy importante para nuestra música”, comenta, y promete una noche que fusionará salsa, R&B, soul y mucho más. “Les daré una probada de todo”.

La artista llega al escenario celebrando el reciente lanzamiento de su primer álbum de salsa, Sheila E. & Friends: Bailar Instrumentals, presentado el pasado 23 de mayo, y el estreno de su primer sencillo en español, Vuelvo, lanzado el 18 de agosto. Con este trabajo, que además le valió un Grammy, Sheila E. abre una nueva etapa en su trayectoria.

“Es la primera vez que canto una canción en español y fue muy especial porque no hablo español. Es una canción muy bonita, que habla de comunidad, de quiénes somos y de dónde venimos”, afirma la artista, quien ya anticipa un próximo disco de salsa.

Inspirada por leyendas como Celia Cruz, Eddie Palmieri, Ray Barreto y Rubén Blades, Sheila E. asegura que grabar clásicos como Bemba Colorá, El Rey del Timbal y Anacaona ha sido un sueño cumplido.

“Es traer esta música a las nuevas generaciones, que entiendan la importancia de este género”, señala.

El concierto será parte de la celebración del 45° aniversario del Lehman Center, y contará además con la participación de KLYMAXX con Bernadette Cooper, la histórica banda femenina de R&B que marcó los años 80 con éxitos como I Miss You y The Men All Pause.

“Van a cantar, a bailar, quizás hasta llorar, y quizás tengamos invitados sorpresa. Van a pasarlo muy bien. Será una noche para compartir el amor por la música”, invitó Sheila E.

En detalle:



Qué: Concierto de Sheila E y sus invitados especiales

Cuándo: Sábado 27 de septiembre a las 8:00 pm

Dónde: Lehman Center for the Performing Arts- 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY

Boletos: https://www.lehmancenter.org/events/sheila-e o llamando al 718-960-8833