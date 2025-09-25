Viaje mortal a Nueva York: turista arrollada en 5ta Av; conductor huyó pese a seguridad reforzada por la ONU

Una turista alemana murió y su esposo resultó gravemente herido tras ser atropellados por un vehículo ayer a media tarde en la famosa 5ta Avenida de Nueva York.

El accidente ocurrió a altura de 40th St a las 2:40 p.m. del miércoles. La policía informó que una camioneta Toyota Sienna azul atropelló a la pareja y luego huyó del lugar. El accidente y escape sucedieron a pesar de que el tráfico en toda esa zona está limitado por la seguridad reforzada esta semana durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA).

La mujer de 50 años falleció en el lugar y su esposo de 55 fue trasladado en estado crítico al Bellevue Hospital con una fractura de cráneo. Sus nombres no han sido revelados.

La policía no tardó mucho en atrapar al conductor, a sólo unas cuadras de distancia, en la 8ª Avenida y 38th St, donde se encontró la camioneta con el parachoques abollado. Fue identificado como Mohammed Abouzaid, de 40 años y residente de El Bronx. Lo acusaron de abandonar el lugar de un incidente que causó la muerte y de no ceder el paso a un peatón o ciclista. Está prevista su comparecencia hoy en la corte.

Al parecer el siniestro sucedió cuando el conductor intentó evitar bloquear un camión de carga, dio marcha atrás y luego se dirigió a toda velocidad hacia el semáforo. “En ese momento él estaba retrocediendo; ese era el momento en que el camión venía más rápido (…) por eso el impacto fue tan horrible”, narró a ABC News la testigo Coly Houssain.

La pareja que cruzaba la calle quedó atrapada entre los dos vehículos y el conductor del Toyota huyó de inmediato, según la policía. “Desde mi perspectiva, simplemente se dio a la fuga. Se oyó un fuerte golpe y luego el chirrido de los neumáticos y luego dobló la esquina y se fue a toda velocidad”, declaró el testigo Simeon Holman.

Rosa Paredes también presenció el incidente desde su camión de helados estacionado. “La minivan se detuvo cuando el semáforo estaba en amarillo y retrocedió porque estaba en medio”, dijo. “La señora estaba en el suelo como si no hubiera forma de salvarla. Fue una tragedia que estuviera tirada en el suelo así. No crees que sea real ni quieres creer que lo sea”.

La investigación sigue en curso. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.