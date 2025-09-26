Clarissa Molina deslumbra en Premios Juventud con un look fresco y luminoso

En la noche de Premios Juventud 2025, la presentadora y actriz Clarissa Molina cautivó en la alfombra roja con un look de maquillaje diseñado por el maquillista de celebridades Gerald Santiago, quien apostó por una propuesta fresca, radiante y natural, resaltando la belleza de la estrella con productos de Neutrogena.

“Quise que Clarissa se viera fresca, luminosa y natural para Premios Juventud. La clave fue preparar la piel con la hidratación ligera de Neutrogena Hydro Boost Water Gel. La hidratación es esencial en un día tan largo de alfombra roja, ya que le da a la piel un glow saludable que resalta su belleza frente a las cámaras”, explicó Gerald Santiago.

Su vestido azul royal es diseño de Zunilda Gutiérrez. Foto cortesía: Felipe Cuevas

Para Clarissa, el look fue el aliado perfecto: “Este look es fresco, moderno y seguro — perfecto para una noche tan importante como Premios Juventud. Me encanta lo hidratada y luminosa que se siente mi piel. Se siente como yo — pulida, poderosa y lista para la alfombra”.

Paso a Paso del Look

1. Preparación de la piel

Se comenzó con Neutrogena Fragrance-Free Makeup Remover Cleansing Wipes, que limpian suavemente y eliminan hasta maquillaje a prueba de agua.

Tip profesional: usar movimientos ascendentes para estimular la circulación y preparar la piel.

2. Hidratación & Glow Natural

Foto: Cortesía de Gerald Santiago

La clave del look fue la aplicación del Neutrogena Hydro Boost Water Gel con Ácido Hialurónico, que aporta hidratación ligera y profunda, dejando la piel jugosa y luminosa.

Tip profesional: presionar con las yemas de los dedos para mejorar la absorción y lograr un acabado fresco.

3. Base & Definición

Se utilizó una base de cobertura modulable con un esculpido sutil y bronzer para definición natural.

Tip profesional: difuminar en mandíbula y línea del cabello para un acabado impecable bajo luces intensas.

4. Ojos

Un delineado suave y máscara de pestañas crearon una mirada limpia y levantada, con toques cálidos y naturales en la cuenca.

Tip profesional: añadir un toque de luz en el lagrimal para abrir la mirada.

5. Cejas

Se definieron con una técnica profesional de fijación ligera para un efecto estructurado pero natural.

6. Toque final en labios

Clarissa lució el nuevo Neutrogena Hydro Boost Lip Oil en Light Pink, con ácido hialurónico purificado para unos labios hidratados, brillantes y voluminosos.

Tip profesional: aplicar en el centro y difuminar hacia los bordes para un efecto jugoso y elegante.