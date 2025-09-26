Donald Trump asegura que podría cambiar sedes para el Mundial 2026 en caso de considerarlas “inseguras”

El calendario del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, ha sido puesto en tela de juicio por el propio presidente estadounidense.

Donald Trump ha abierto la puerta a una reorganización de los encuentros, basando su decisión en la seguridad de los aficionados y la eficiencia de la administración local.

En una entrevista para el New York Times desde la Casa Blanca, el mandatario fue consultado sobre las sedes programadas en ciudades como Seattle y San Francisco, y no dudó en señalar su descontento con la dirección política de ciertas localidades.

Para Trump, la seguridad de la competencia no es negociable, y cualquier riesgo potencial resultaría en una acción inmediata.

El presidente Donald Trump. Crédito: Evan Vucci | AP

El presidente no se limitó a sugerir una acción, sino que señaló a los responsables directos, a quienes acusó de mala gestión, basándose en la ideología política. “Estas ciudades están gobernadas por extremistas de izquierda que no saben lo que hacen“, declaró Trump.

El mensaje principal de Trump es que la seguridad del evento mundialista es prioritaria y que, si es necesario, no dudará en mover la celebración a otros lugares más estables. “Nos aseguraremos de que estos partidos se celebren en condiciones seguras. Si consideramos que una ciudad podría ser mínimamente insegura para el Mundial, la trasladaremos a otra ciudad“, advirtió.

Trump finalizó reafirmando su autoridad sobre el tema, señalando que la reubicación es una medida extrema que espera no tener que tomar, pero que está preparado para ejecutar si las circunstancias lo exigen.

“El Mundial será seguro. Si considero que no lo es, trasladaremos los partidos a otras ciudades. Pero espero que eso no suceda“, sentenció.

Aunque mencionó específicamente Seattle y San Francisco (ambas ciudades con una fuerte presencia demócrata) en el contexto de sus declaraciones, la amenaza también se dirigió a Chicago, de la cual destacó sus altas estadísticas de delincuencia.

