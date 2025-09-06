Gianni Infantino asegura que Donald Trump le dio garantías para que “todos sean bienvenidos en EE.UU.” para el Mundial 2026

A menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo de 2026, la preocupación por el acceso de los aficionados a Estados Unidos, uno de los países anfitriones, es un tema recurrente.

Con el fantasma de las restricciones de viaje y las tensas políticas migratorias, los seguidores del fútbol temen que sus pasiones se vieran opacadas por problemas de visado. Sin embargo, el máximo responsable del fútbol mundial ha salido a tranquilizar a la comunidad.

En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Associated Press, Gianni Infantino reveló los detalles de una conversación que tuvo con el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El objetivo era claro: obtener una garantía de que la política no afectaría el flujo de aficionados al mayor evento deportivo del planeta.

Donald Trump y Gianni Infantino con el Trofeo del Mundial de Clubes. Crédito: Frank Franklin II | AP

El presidente de la FIFA aseguró que la respuesta de Trump fue directa y sin ambages, ofreciendo una promesa que Infantino considera definitiva. Su mensaje busca disipar cualquier duda sobre si los aficionados de Latinoamérica y otras regiones del mundo tendrán problemas para ingresar al país.

“Me dijo: ‘Es muy simple. El proceso de visa será el mismo de siempre. Todos serán bienvenidos'”, afirmó Infantino, citando directamente al exmandatario.

El dirigente suizo insistió en que el espíritu del Mundial no será afectado por las disputas políticas, y destacó la naturaleza fundamental de Estados Unidos como una nación de inmigrantes.

“Estados Unidos es un país donde la inmigración es parte de su fortaleza. Es un país de inmigrantes. Así que el problema de no tener visas para ir a Estados Unidos para una Copa del Mundo no será un problema. Puedes ser un mexicano o una persona de cualquier parte del mundo que venga a un Mundial y serás bienvenido”, sentenció.

Con estas palabras, Infantino busca dejar en claro que, para la FIFA, el Mundial de 2026 es un evento global que debe estar abierto a todos, sin importar su origen.

Sigue leyendo:

Gianni Infantino visita México y confirma al Estadio Azteca como sede inaugural para la Copa del Mundo de 2026

Trump anunció fecha del sorteo del Mundial 2026: será en Washington y promete un “arranque fenomenal”

FIFA crea un panel contra el racismo con 16 leyendas del fútbol mundial



