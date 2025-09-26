Expertos en sueño revelan riesgos y beneficios de dormir del lado izquierdo

La preocupación por la calidad del sueño y sus efectos en la salud ha cobrado especial relevancia en todo el mundo. Datos recientes de la Sociedad Española de Neurología (SEN) revelan que más de la mitad de la población adulta no logra descansar lo suficiente. El problema también se extiende a niños y adolescentes, quienes cada vez duermen menos horas de las recomendadas, lo que puede impactar de forma directa en su desarrollo físico y emocional.

Según la SEN, el 54% de los adultos españoles duerme menos de las horas necesarias para mantener un adecuado estado de salud. Además, uno de cada tres asegura que se despierta sin sensación de haber tenido un sueño reparador. En la población infantil, la situación tampoco es alentadora: se calcula que el 25% de los niños no duerme bien y que apenas el 30% de los mayores de 11 años alcanza las horas mínimas recomendadas.

Dormir bien, más que cuestión de horas

La Sociedad Española del Sueño recuerda que la recomendación general oscila entre 7 y 9 horas diarias, aunque advierte que las necesidades varían en función de la edad, el estilo de vida y las características individuales. Los niños y adolescentes requieren más descanso, mientras que algunos adultos pueden sentirse renovados con menos horas.

Sin embargo, los especialistas subrayan que no solo importa la cantidad, sino también la calidad del sueño. Dormir de manera interrumpida, con despertares frecuentes o sin alcanzar las fases profundas de descanso, puede resultar igual de perjudicial que dormir poco.

La doctora Celia García Malo, coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN, advierte que existe un mito en torno a las personas que aseguran sentirse bien con apenas 5 o 6 horas de sueño. Según explica, menos del 5% de la población entra en la categoría de “dormidor corto”, es decir, aquellos capaces de descansar y mantenerse saludables con menos de seis horas.

Para el resto de la población, la duración adecuada es mayor: los adultos necesitan entre 7 y 9 horas diarias, los niños mayores de 2 años requieren más de 10 horas y los adolescentes y adultos jóvenes, al menos 8 horas.

Para sentirse bien, no solo es importante la cantidad sino la calidad de sueño. (Foto: Shutterstock)

Consecuencias de la falta de descanso

Dormir menos de lo necesario no es un asunto menor. La doctora Malo recuerda que la privación de sueño tiene efectos inmediatos y a largo plazo. A corto plazo, la falta de descanso se traduce en problemas de atención, disminución de la productividad, irritabilidad y somnolencia diurna. Esto, a su vez, eleva el riesgo de sufrir accidentes laborales y de tráfico. De hecho, se estima que el sueño insuficiente está detrás del 30% de los accidentes de circulación en España.

A largo plazo, las consecuencias son todavía más graves. La falta de descanso reparador aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, cardiovasculares y neurológicas. También se asocia con un mayor riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, depresión y deterioro cognitivo.

La postura al dormir, un factor clave

El debate sobre el sueño no se limita al número de horas. La farmacéutica y nutricionista Reme Navarro ha generado conversación en redes sociales al destacar la importancia de la postura para descansar mejor. A través de su cuenta de TikTok (@RemeNavarro Skincare), donde comparte consejos de salud, asegura que dormir sobre el lado izquierdo puede aportar varios beneficios para el organismo.

En uno de sus videos, que acumula miles de visualizaciones, Navarro explica que esta postura favorece el tránsito intestinal, ayudando a que los alimentos se desplacen más fácilmente por el sistema digestivo. Además, mejora la calidad de la circulación sanguínea, ya que al dormir de ese lado se reduce la presión sobre la vena principal que transporta la sangre desde las extremidades inferiores.

Beneficios para embarazadas y salud cardiovascular

La especialista añade que esta posición también es recomendable para las mujeres embarazadas, pues favorece la circulación hacia la placenta y alivia la presión sobre órganos vitales como el hígado y los riñones. De esta manera, no solo mejora el bienestar de la madre, sino también el desarrollo del bebé.

En el caso de la población general, dormir del lado izquierdo puede contribuir a una mejor oxigenación del organismo y a un descanso más reparador, lo que complementa la recomendación de priorizar la calidad sobre la cantidad de horas.

Un cambio de hábitos pendiente

Los expertos coinciden en que los adultos deben prestar mayor atención a sus rutinas de sueño. Reducir el uso de pantallas antes de acostarse, mantener horarios regulares y evitar comidas copiosas en la noche son medidas simples que pueden marcar la diferencia.

El sueño no debe considerarse un lujo, sino una necesidad fisiológica fundamental para mantener la salud y el bienestar. Tanto las autoridades sanitarias como los especialistas insisten en que un descanso adecuado es tan importante como una buena alimentación y la práctica regular de ejercicio físico.

Concienciar sobre la importancia del descanso se convierte en un desafío urgente. Dormir bien, elegir una postura adecuada y adoptar hábitos saludables son pasos esenciales para proteger la salud a corto y largo plazo.

