Hispano de 99 años sufrió ACV tras ser robado en su edificio en Nueva York

José Antonio Tur, anciano de 99 años, sufrió un derrame cerebral un día después de ser víctima de un robo a mano armada en el edificio de apartamentos de Washington Heights (NYC) que ha administrado durante décadas.

Según su familia, ahora Tur mejora lentamente, pero le cuesta hablar y superar una parálisis parcial mientras se recupera en el hospital. “Eso es lo que me hace llorar ahora mismo, porque no puede moverse”, declaró al Daily News Joel, un angustiado nieto de la víctima.

“Siempre se mueve. Siempre está haciendo algo. Es un hombre fuerte. Es realmente fuerte. No llegas a los 99 años sin ser fuerte. Sólo rezo para que se recupere”, agregó.

La tragedia comenzó cuando Tur recibió dos llamadas telefónicas de alguien que le pedía en español que se reunieran en una entrada lateral del edificio de 30 apartamentos ubicado en W. 187th St, cerca de la avenida Audubon, alrededor de las 10 a.m. del lunes, para recibir un paquete para uno de los inquilinos, informó la Policía de Nueva York.

Cuando Tur, desprevenido, se dirigió a la entrada, se encontró con un hombre armado vistiendo un pasamontañas y sudadera con capucha. “[La víctima] se da cuenta de que algo anda mal y el hombre de 99 años empieza a pelear con el agresor”, declaró ayer Joseph Kenny, jefe de detectives de NYPD. “Su mano queda aplastada contra la puerta, entre la puerta y el marco metálico”.

El supuesto ladrón se abrió paso a empujones y siguió forcejeando con el nonagenario, antes de sacar una pistola y presionarla contra su cuello. Los médicos trasladaron a Tur al New York-Presbyterian Hospital Columbia con dos dedos rotos y un corte en la mano que requirió puntos de sutura.

La víctima regresó a casa tras ser atendida, pero fue hospitalizado alrededor de las 3:00 a.m. del martes tras sufrir un pequeño derrame cerebral “debido al traumatismo del robo”, según informó su nieto. Entonces Tur fue sometido a una cirugía de emergencia para extirparle un coágulo de sangre en el cerebro. Ayer seguía hospitalizado, pero con mejoría.

Joel dijo que su abuelo, además de ser propietario del edificio durante medio siglo, se desempeñó como superintendente hasta después de cumplir 90 años. Tras dejar esas funciones continúa cobrando el alquiler a los inquilinos, parte del cual es en efectivo. “Mi abuelo va al banco él mismo”, dijo Joel. “Tenía los $20,000 dólares a mano porque iba a dejarlos en el banco. Es muy tradicional, así que los deposita”.

Antes del robo y el derrame cerebral, Tur era activo todos los días. “Se enfadaba cuando le daban un bastón. Le gusta trabajar”, ​​dijo su nieto. “Siempre está en el lío. Le gusta estar presente. Le gusta participar”.

El miércoles la policía publicó imágenes de vigilancia del sospechoso, pidiendo la ayuda del público para identificarlo y localizarlo. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.