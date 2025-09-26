Jake Paul reconoce que una pelea contra Canelo Álvarez: “Está cada vez más cerca”

Jake Paul, polémico youtuber y ahora boxeador, sigue mostrando interés en enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez a pesar de que el tapatío perdió todos sus campeonatos de los supermedianos ante Terence Crawford el pasado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En entrevista con los medios de comunicación, Jake Paul aseguró que todavía le interesa pelear contra Canelo Álvarez y señaló que es uno de los combates más grandes que se pueden hacer en el boxeo.

El influencer también mencionó que después de derrotar a Gervonta, el mexicano estará en su lista.

“Sí, 100% (si está interesado en pelear contra Canelo). Esa es una de la peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo y está cada vez más cerca. Después de que derrote a este tipo (Gervonta Davis), Canelo está en la lista seguro”, comentó el youtuber.

Jake Paul en uno de sus combates. Crédito: Etienne Laurent | AP

¿Canelo Álvarez podría pelear contra Jake Paul?

Mientras crecen las especulaciones sobre una posible pelea entre Saúl Álvarez y Jake Paul, el boxeador mexicano optó recientemente por otro camino profesional.

Aunque hubo negociaciones avanzadas y Canelo llegó a estar cerca de firmar un contrato con el youtuber estadounidense Jake Paul, finalmente el púgil de Jalisco se inclinó por aceptar una propuesta diferente.

El campeón mexicano prefirió sellar un acuerdo millonario con el jeque árabe Turki Al-Sheikh, quien le ofreció un paquete de cuatro combates. Este compromiso aleja, por ahora, el posible enfrentamiento con Paul, escenario que había despertado interés tanto en seguidores del boxeo tradicional como en el público que sigue el fenómeno de influencers en los deportes de combate.

Aunque Saúl ha reiterado en declaraciones recientes que este no es el momento adecuado para concretar el combate con Paul, tampoco ha cerrado completamente la puerta a esa oportunidad en el futuro.

