Lewis Hamilton se pierde pruebas con Ferrari por el grave estado de salud de su perro Roscoe

El piloto británico Lewis Hamilton volvió a utilizar sus redes sociales para dar un doloroso nuevo informe sobre la salud de su perro Roscoe. El fiel compañero del piloto de Fórmula 1 debió ser internado de urgencia en las últimas horas y su cuadro es delicado.

“Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos. Quiero mantenerlos a todos informados. Roscoe volvió a contraer neumonía y tenía dificultades para respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras le hacían pruebas y, durante el proceso, su corazón se detuvo. Consiguieron recuperar el latido cardíaco y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero darles las gracias a todos por sus oraciones y su apoyo”, difundió el siete veces campeón del mundo de F1.

El corredor de 40 años, que compartió en su texto una serie de fotos de Roscoe internado, está acompañado por el bulldog inglés desde el 2013, justo antes de conquistar su segundo título en la Máxima para dar inicio a un ciclo triunfal. Desde entonces, era habitual ver llegar a Lewis al paddock de cada Gran Premio con su perro, a quien también le hizo una cuenta de Instagram que supera el millón 300 mil seguidores.

Hamilton ausente de Ferrari

Si bien la próxima fecha de la Máxima será el primer fin de semana de octubre en el circuito callejero de Singapur, Lewis se ausentó a un compromiso que tenía con la F1 para quedarse acompañando a su inseparable amigo.

El británico debía estar en los tests Pirelli –preparados para probar los neumáticos de la próxima temporada– que Ferrari afronta en Mugello junto con la escudería Haas. En su lugar estará el corredor de reserva Guanyu Zhou.

Con doce años y medio, Roscoe se ha convertido en una figura reconocida tanto en el entorno de la Fórmula 1 como fuera de él. El perro ha acompañado a Hamilton en circuitos internacionales, viajes y eventos, llegando incluso a contar con pase propio en los paddocks. Su presencia trascendió el ámbito deportivo cuando participó en la reciente producción cinematográfica sobre Fórmula 1 junto al actor Brad Pitt.

La noticia de la hospitalización se difundió ayer a través de una historia de Instagram, donde el piloto de Ferrari mostró a su mascota tendida sobre una cama. La reacción de los usuarios no se hizo esperar: tanto en la cuenta oficial de Hamilton como en la de Roscoe se multiplicaron los mensajes de apoyo, entre los que destacan expresiones como “Sé fuerte”, “Que se ponga bien pronto” y “Pensando en ti y manteniéndote presente en mis oraciones. Espero que te mejores pronto”.

