NFL llegará al mítico Maracaná para un partido de la temporada regular en 2026

La NFL ha anunciado este viernes un compromiso plurianual para disputar un mínimo de tres partidos de la temporada regular durante cinco años en Río de Janeiro (Brasil) a partir de 2026.

La NFL da prioridad a la expansión global y lleva sus partidos internacionales a nuevas ciudades de todo el mundo.

Con más de 36 millones de aficionados a la NFL en todo el país, la liga volverá a Brasil en 2026 para disputar su primer partido de la temporada regular en Río, en el estadio Maracaná.

Éxito en São Paulo

“Tras el éxito de los partidos en São Paulo, estamos muy emocionados por jugar en una de las ciudades más emblemáticas del mundo: Río de Janeiro”, afirmó Roger Goodell, comisionado de la NFL.

E indicó: “Estamos deseando trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios municipales y estatales en Río, junto con el histórico estadio Maracanã, para profundizar nuestros lazos con las decenas de millones de aficionados en Brasil y en toda Sudamérica”.

“La asociación plurianual de la Liga Nacional de Fútbol Americano con Río, una ciudad vibrante donde la gente quiere estar, es una combinación perfecta”, afirmó el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. “Será un evento histórico, ya que los partidos de la NFL se incluirán en el calendario oficial de nuestra ciudad. Estoy deseando ver un partido de fútbol americano en Maracanã, el templo más emblemático del fútbol mundial”.

“Nos complace anunciar que el estadio Maracaná acogerá un partido de la temporada regular de la NFL el próximo año en Río de Janeiro”, declaró el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. “Brasil es ahora el segundo mayor consumidor de fútbol americano fuera de Estados Unidos, y miles de turistas y aficionados al deporte han soñado con vivir esta experiencia en el estadio más famoso del mundo. Traer la NFL a Río es un hito que impulsará el turismo, creará puestos de trabajo, estimulará la economía y mostrará la fortaleza de nuestro estado como destino deportivo internacional”.

Más partidos en Brasil

La NFL ha disputado dos partidos en Brasil (2024: Packers-Eagles; 2025: Chiefs-Chargers) en São Paulo, en el Corinthians Arena, y ahora ampliará su presencia en todo el país a Río.

Más recientemente, el partido de la NFL de 2025 en São Paulo atrajo a una multitud de 47 627 aficionados al Corinthians Arena el 5 de septiembre durante el fin de semana de inicio de la liga de 2025. Los Angeles Chargers derrotaron a los Kansas City Chiefs por 27-21.

Además de los partidos de la temporada regular, la NFL se ha comprometido a hacer crecer el fútbol americano en todos los niveles en Brasil, involucrando a los aficionados durante todo el año a través de socios, programas e iniciativas, incluyendo la NFL Flag y eventos comunitarios.

A lo largo de la historia de la liga, se han disputado 56 partidos de la temporada regular de la NFL a nivel internacional, con Frankfurt, Londres, Ciudad de México, Múnich, São Paulo y Toronto como sedes hasta la fecha. Como parte de los Juegos Internacionales de 2025 y tras el partido de São Paulo, Dublín, Londres, Berlín y Madrid acogerán partidos en las próximas semanas.

Seguir leyendo:

“Nunca te rindas”: el emotivo discurso de Rudi Johnson a un grupo de jóvenes antes de morir

Exestrella de la NFL Rudi Johnson muere por suicidio a los 45 años tras una dura lucha contra el CTE

Jadeveon Clowney fue arrestado en un estacionamiento antes de firmar con Dallas Cowboys