Preso murió golpeado: cuatro guardias se declaran culpables en Nueva York

Cuatro guardias penitenciarios se declararon culpables de la muerte de Robert Brooks, quien fue brutalmente golpeado en una prisión del norte del estado Nueva York en diciembre.

Nicholas Anzalone y Anthony Farina admitieron el lunes cargos de homicidio involuntario en primer grado como parte de un acuerdo de culpabilidad. Ambos serán sentenciados a 22 años de prisión, adelantó Daily News.

Michael Mashaw y David Walters se declararon culpables de homicidio involuntario en segundo grado por observar la golpiza del reo sin ayudarlo. Mashaw recibirá una sentencia de prisión de 3 a 9 años, mientras que Walters recibirá una sentencia de entre 30 meses y 7 años.

“Es importante para nosotros que los asesinos de mi padre admitan públicamente lo que hicieron y enfrenten graves consecuencias”, declaró a ABC News Robert Brooks Jr., hijo de la víctima.

Brooks, de 43 años, fue trasladado a Mid-State Correctional Facility en Marcy, condado Oneida, el 9 de diciembre de 2024. Fue llevado a la enfermería de la prisión, donde numerosos guardias lo rodearon, golpearon, patearon, estrangularon y derribaron, según la evidencia.

La agresión fue captada por una cámara corporal y dio lugar a cargos contra 10 guardias. Brooks falleció un día después del ataque, y en enero el caso fue declarado homicidio.

Dos de los 10 sospechosos ya habían llegado a acuerdos con la fiscalía antes del lunes. Christopher Walrath admitió homicidio involuntario a cambio de una sentencia de 15 años, mientras que Nicholas Gentile se declaró culpable de manipular pruebas para limpiar la escena del crimen. La sentencia de Gentile fue renunciar al departamento de correcciones estatal y recibir un año de libertad condicional.

Otros cuatro guardias -David Kingsley, Mathew Galliher, Nicholas Kieffer y Michael Fisher- serán juzgados a partir del 6 de octubre. Kingsley, Galliher y Kieffer están acusados ​​de homicidio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en abril de este año 10 guardias penitenciarios de Nueva York fueron acusados en relación con la paliza mortal que sufrió Messiah Nantwi, joven de 22 años que estaba detenido por dos homicidios en Harlem (NYC). Nantwi murió 1 de marzo de 2025 también en la prisión Mid-State Correctional Facility en Marcy.

La Fiscalía General del estado Nueva York investiga los casos cuando alguien muere o es herido durante un operativo o bajo custodia policial.