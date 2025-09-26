Pronóstico del clima en Chicago para este viernes 26 de septiembre

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Por eso mismo, aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 26 de septiembre.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 81 grados Fahrenheit (27ºC) y una mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) . La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3 durante la primera mitad del día y del 3 a lo largo de la noche. Luego, se esperan cielos sin nubes.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:42 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:41 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas. Se estima que la temperatura máxima sea de 82 grados Fahrenheit (28 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 61 (16ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día.