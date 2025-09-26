Resultado Lotería LEIDSA hoy: consulta los números ganadores del viernes, 26 de septiembre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más seguidas en República Dominicana, con sorteos cada día que brindan a los jugadores la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te interesa participar en esta lotería o simplemente quieres estar al corriente de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Mira aquí los resultados de hoy viernes, 26 de septiembre de 2025 de la lotería más popular de República Dominicana. LEIDSA entrega premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres ver los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar ideal. A continuación, te traemos los últimos resultados de los últimos sorteos:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del viernes 26 de septiembre

Los números ganadores son: 87 54 71

SÚPER KINO TV | Números ganadores del viernes 26 de septiembre

Los números ganadores son: 15 53 18 14 73 65 74 05 10 32 33 72 40 01 52 12 43 80 76 38

LOTTO POOL | Números ganadores del viernes 26 de septiembre

Los números ganadores son: 03 04 05 21 24

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del viernes 26 de septiembre

Los números ganadores son: 22 26 50

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, debes comprar un ticket en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que tendrás que elegir antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él puedes realizar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez seleccionados tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te dará a cambio un recibo que debes guardar a conciencia. Si ganas un premio, tendrás que presentarlo para solicitar tu premio.

Para optar a premio deberás acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que componen el sorteo para llevarse el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA se celebran todos los días a diferentes horas. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico comienza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos con más seguidores de LEIDSA, pues otorga a los jugadores la oportunidad de conseguir grandes premios. Para jugar Súper Más, debes elegir seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, el premio mayor será tuyo.

También puedes llevarte premios secundarios si consigues al menos cinco, cuatro o tres números. Por otra parte, hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio si coincide con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen otros premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El juego consiste en conseguir acertar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos participantes que hayan acertado cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

