Shohei Ohtani y Aaron Judge con los jerseys más vendidos de MLB en el 2025

El astro japonés Shohei Ohtani encabezó la venta de jerseys de las Grandes Ligas en la temporada 2025 por tercer año consecutivo al acercarse el final de la temporada regular, mientras que Paul Skenes y Cal Raleigh ingresaron al Top 20.

Los siete primeros lugares de la lista de MLB se mantuvieron sin cambios desde la lista difundida en el receso del Juego de Estrellas. Ohtani, la estrella que batea y lanza de Los Angeles Dodgers, fue seguido por Aaron Judge, jardinero de los New York Yankees.

El primera base Freddie Freeman y el campocorto Mookie Betts, ambos de los Dodgers, seguidos por campocorto Francisco Lindor (New York Mets); el jardinero Juan Soto (Mets) y el tercera base Rafael Devers (San Francisco Giants).

Ohtani es apenas el cuarto jugador en liderar durante tres años consecutivos después de Derek Jeter (2010-12), Judge (2017-19) y Betts (2020-22). MLB comenzó a llevar un registro de las ventas en 2010.

Nuevas estrellas en la lista

Skenes, que está a punto de ganar el título de efectividad de la Liga Nacional en su segunda temporada con Pittsburgh, ocupó el puesto 18. Raleigh, un receptor de Seattle que llegó al viernes liderando las mayores con 60 jonrones, quedó en el puesto 20. Ambos no lograron entrar en la lista de los 20 primeros en el receso del Juego de Estrellas.

También terminaron entre los 20 primeros por primera vez el jardinero Jarren Duran (Boston), en el puesto 13, y el jardinero Pete Crow-Armstrong (Chicago Cubs) en el 16.

El primera base Bryce Harper (Filadelfia) subió dos posiciones al octavo lugar, desplazando al segunda base José Altuve (Houston) y al jardinero Fernando Tatis Jr. (San Diego).

El jardinero Ronald Acuña Jr. (Atlanta) figuró 11mo, por delante de lanzador Clayton Kershaw (Dodgers), quien planea retirarse después de la postemporada y terminó entre los 20 primeros por 12da vez.

El campocorto Elly De La Cruz (Cincinnati) quedó 14to, perseguido por primera base Vladimir Guerrero Jr. (Toronto), el primera base Pete Alonso (Mets) y el tercera base Manny Machado (San Diego)

La lista de la MLB rastreó las ventas en los sitios de Fanatics, incluyendo MLBShop.com, desde el día de apertura

