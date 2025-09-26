Trump impone nuevos aranceles a medicamentos, camiones y muebles por seguridad nacional

El presidente, Donald Trump anunció el jueves nuevos aranceles del 25% al 100% sobre productos farmacéuticos, camiones y muebles, argumentando que estas medidas responden a sus preocupaciones por temas de “seguridad nacional” y que entrarán en vigor a partir de este 1 de octubre.

A detalle, los medicamentos importados recibirán una tarifa del 100%, del 50% a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30% a muebles tapizados y del 25% a camiones pesados, como una nueva muestra de su confianza del presidente en que los impuestos ayudarán a reducir el déficit presupuestario del gobierno al tiempo que aumentan la manufactura nacional.

Con un mensaje en su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense anunció que “impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos”.

Posteriormente, escribió sobre un arancel del 25% en “todos los ‘camiones pesados’ fabricados en otras partes del mundo” para apoyar a fabricantes estadounidenses como “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros”.

Dijo que los aranceles para los camiones se justifican “por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional“.

A principios de año, la administración Trump lanzó una investigación sobre importaciones de camiones para “determinar los efectos sobre la seguridad nacional”.

Aranceles a gabinetes de cocina, tocadores de baño y muebles tapizados

Los anuncios realizados en Truth Social no incluyeron detalles sobre si los nuevos gravámenes se aplicarían además de los aranceles nacionales o si las economías con acuerdos comerciales, como la Unión Europea y Japón, quedarían exentas. El gobierno nipón afirmó que aún estaba analizando el posible impacto de las nuevas medidas.

El republicano también se refirió sobre los materiales para la renovación del hogar. “Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados“. Esta tasa también entraría en vigor el 1 de octubre.

“Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados. La razón de esto es la avalancha masiva de estos productos en Estados Unidos desde otros países”, declaró Trump sobre las tarifas a los artículos para el hogar.

Caen acciones de farmacéuticas asiáticas

Trump declaró en Truth Social que los aranceles farmacéuticos no se aplicarían a las empresas que están construyendo plantas de fabricación en Estados Unidos, las cuales definió como “iniciativas” o “en construcción”. No quedó claro cómo se aplicarían los aranceles a las empresas que ya tienen fábricas en EE. UU.

El anuncio sobre el medicamento farmacéutico fue impactante, ya que Trump había sugerido previamente que los aranceles se implementarían gradualmente para que las empresas tuvieran tiempo de construir fábricas y reubicar la producción. En agosto, en la CNBC, Trump anunció que comenzaría imponiendo un pequeño arancel a los productos farmacéuticos y que lo aumentaría en un año o más hasta el 150 % e incluso el 250 %.

Sin embargo, su decisión provocó que las acciones de las compañías farmacéuticas en Asia cayeron a medida que los inversores reaccionaban a la noticia. El índice australiano CSL alcanzó su mínimo en seis años, el japonés Sumitomo Pharma se desplomó más de un 5% y el índice Hang Seng Biotech de Hong Kong bajó alrededor de un 2.5%.

Un índice que rastrea a los fabricantes de muebles que cotizan en la bolsa china cayó un 1.1%.

El grupo industrial Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos) afirmó que las empresas “siguen anunciando cientos de miles de millones en nuevas inversiones estadounidenses. Los aranceles ponen en riesgo esos planes“.

La administración Trump ha abierto una docena de investigaciones sobre las consecuencias para la seguridad nacional de las importaciones de turbinas eólicas, aviones, semiconductores, polisilicio, cobre, madera y minerales críticos, que servirán de base para la imposición de nuevos aranceles.

Herramienta de política exterior

Trump ha convertido los gravámenes en una herramienta clave de política exterior, utilizándolos para renegociar acuerdos comerciales, obtener concesiones y ejercer presión política sobre otros países. Su administración ha promocionado los aranceles como una importante fuente de ingresos, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington podría recaudar $300,000 millones de dólares para finales de año.

Trump impuso previamente aranceles de seguridad nacional al acero, aluminio y sus derivados, automóviles ligeros y sus piezas, y cobre.

Los acuerdos comerciales de la administración Trump con Japón, la UE y el Reino Unido incluyen disposiciones que limitan los aranceles para productos específicos, lo que sugiere que los nuevos aranceles más altos de seguridad nacional probablemente no los elevarán por encima de las tasas acordadas.

Sin embargo, esta nueva tanda de aranceles representa una nueva fuente de incertidumbre para la economía estadounidense, con un mercado bursátil sólido, pero con perspectivas de empleo más débiles y una inflación elevada, por lo que podrían repercutir en precios más altos para los consumidores, así como frenar la contratación, un proceso que ya muestra sus primeras señales.

“Hemos comenzado a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación”, advirtió el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una conferencia reciente, y agregó que los mayores costos de los bienes representan “la mayor parte” o potencialmente “la totalidad” del aumento en los niveles de inflación este año.

