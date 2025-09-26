¿Tu teléfono está lento? 5 trucos rápidos para mejorar su rendimiento

Con el tiempo y el uso, la mayoría de los teléfonos comienzan a dar señales de desgaste: aplicaciones que tardan en abrir, menús que se congelan y una batería que no dura tanto como antes.

Aunque no siempre es posible devolverle la agilidad de sus primeros días, hay ajustes prácticos que pueden marcar la diferencia.

Te presentamos cinco trucos rápidos y efectivos que te ayudarán a mejorar el rendimiento de tu celular, sin necesidad de instalar programas extra.

5 trucos para mejorar el rendimiento de tu teléfono

1. Desactiva las animaciones y efectos gráficos

De acuerdo con expertos de Avast, una de las formas más efectivas de optimizar un celular Android, por ejemplo, es reducir o eliminar las animaciones del sistema. Estas transiciones, aunque agradables a la vista, consumen recursos del procesador y la tarjeta gráfica.

El cambio se realiza desde Opciones de desarrollador, en el menú de Ajustes. Allí puedes modificar las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador, configurándolas en “Animación desactivada”.

Con ello, el equipo destina más potencia a las aplicaciones y menos a los efectos visuales, algo especialmente útil en teléfonos que ya muestran señales de desgaste.

2. Libera espacio de almacenamiento

Tener el dispositivo lleno de fotos, videos y archivos puede ralentizarlo. Una buena práctica es revisar periódicamente la memoria interna, eliminar lo innecesario y respaldar lo importante en la nube o en una tarjeta SD. Cuanto más espacio libre tenga el sistema, mejor funcionará.

3. Revisa las apps en segundo plano

Muchas aplicaciones continúan ejecutándose aun cuando no las usas. Desde la configuración de tu celular puedes controlar cuáles tienen permiso para funcionar en segundo plano. Al limitar esta actividad, no solo se gana velocidad, también se ahorra batería.

4. Mantén el sistema actualizado

Las actualizaciones del sistema operativo no solo incluyen funciones nuevas, también corrigen errores y optimizan el rendimiento. Aunque algunos usuarios suelen posponerlas, instalarlas a tiempo ayuda a que el dispositivo funcione de manera más fluida.

5. Reinicia el dispositivo con frecuencia

Parece un consejo básico, pero reiniciar el celular al menos una vez por semana puede liberar memoria temporal y cerrar procesos que se acumulan con el uso diario. Es una forma rápida de refrescar el sistema sin mayor esfuerzo.