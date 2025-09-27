Aaron Judge extiende marca histórica en MLB con su jonrón 53 en triunfo de Yankees

Aaron Judge, Giancarlo Stanton y Ryan McMahon conectaron jonrones tempranos frente a Yomoyuki Sugano, y los New York Yankees vencieron a los Baltimore Orioles 6-1 el sábado para mantener al menos una parte del liderato de la División Este de la Liga Americana.

Aaron Judge conectó su vigésimo jonrón en la primera entrada de la temporada, su 53er cuadrangular del año, enviando un lanzamiento de 0-1 de Tomoyuki Sugano a las gradas del jardín izquierdo para impulsar la primera carrera.

De acuerdo a los datos publicados por la periodista Sarah Langs en su cuenta personal de X, nunca antes un pelotero había conseguido esto en MLB en cualquier entrada, superando por dos a su más cercano perseguidor.

Aaron Judge’s 20 first-inning home runs this season are two more than anyone else in any single inning in a season in MLB history https://t.co/6aZtu2HrAN — Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 27, 2025

El récord anterior de las Grandes Ligas para jonrones en la primera entrada era de 18, y que estableció Alex Rodríguez con los Yankees en 2001.

Nueva York tiene 49 jonrones en la primera entrada, dos más que la marca anterior establecida por Atlanta en 2023.

Judge añadió un sencillo de dos carreras en la quinta entrada contra Grant Wolfram después de que el mánager Aaron Boone fuera expulsado del dugout por el árbitro de home, Ramón De Jesús, por discutir un par de strikes cantados contra su estrella.

Jazz Chisholm abandona juego de Yankees

El infielder de los Yankees, Jazz Chisholm Jr., abandonó abruptamente el juego del sábado contra los Orioles en la quinta entrada tras ser golpeado en el antebrazo izquierdo por un lanzamiento.

Con los Yankees manteniendo una ventaja de 6-0 sobre los Orioles, Chisholm vino al plato con dos corredores en base y dos outs. Fue golpeado con el primer lanzamiento del pitcher de Baltimore Grant Wolfram, un sinker a 96.8 millas por hora, e inmediatamente se dirigió al dugout y posteriormente al túnel. El panameño José Caballero entró a correr como emergente por Chisholm y se quedó en el juego en la segunda base.

Jazz Chisholm Jr. exits the game after getting hit on the forearm by 28-year-old Orioles rookie Grant Wolfram pic.twitter.com/rOfMnjwcMK — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 27, 2025

Las radiografías iniciales resultaron negativas y Chisholm se someterá a una tomografía computarizada, informó el equipo.

Chisholm, convocado al Juego de Estrellas por segunda vez en el 2025, ha bateado .244 con un tope personal de 31 jonrones en 128 juegos esta temporada.

