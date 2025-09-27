Baleó a joven autista en la cabeza y lo abandonó detrás de un hospital: acusación en Nueva York

Desean Edwards, joven de 22 años, fue arrestado como sospechoso de haber matado a Jontay Davis (21) y luego abandonarlo detrás de un hospital en El Bronx (NYC).

Edwards enfrenta cargos de homicidio y posesión de armas. Fue arrestado el 11 de septiembre, anunció este jueves el Departamento de Policía de Nueva York. Quedó detenido sin derecho a fianza en Rikers Island.

Davis fue encontrado alrededor de las 2 a.m. del 2 de septiembre con un disparo en la cabeza detrás del Hospital St. Barnabas. Los servicios de emergencia lo ingresaron, pero no pudieron salvarlo, destacó Daily News.

Desean era residente en Flatbush, Brooklyn, según la policía. La víctima vivía con su familia a menos de una milla del hospital. La desconsolada madre de la víctima dijo que Davis acababa de graduarse de la escuela secundaria y quería ser mecánico. Su hermana mayor creó una cuenta de GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y escribió que fue “lo dejaron dado por muerto en la trastienda del Hospital St. Barnabas, abandonado como si nada”.

“El dolor y la conmoción de perderlo de una manera tan desgarradora y cruel es algo que nuestra familia llevará por siempre”, añadió. Dijo además que Davis “vivía con autismo, lo que le dio una forma única y hermosa de ver el mundo. Conmovía a todos los que conocía con su bondad, su gran corazón y su espíritu especial”.

No está claro el motivo del crimen ni si Deasan y Davis se conocían. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Esta semana Sanjay Samuel, niño de 13 años, murió en el hospital donde estaba en coma, dos días después de haber sido baleado en la cabeza camino a la escuela en Queens (NYC).

NYPD celebró una reducción del 23% en los tiroteos este año, de 649 a 500 hasta el 3 de agosto. Los homicidios también disminuyeron 25%, de 241 (2024) a 179 a ese momento en 2025. Sin embargo, la violencia callejera con golpes y armas de fuego y blancas es constante en Nueva York, incluyendo ataques a a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio, y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

A fines de agosto una mujer de 69 años que caminaba con una andadera fue alcanzada mortalmente en la cara por una bala perdida a una cuadra de su casa durante un tiroteo a plena luz del día en East Harlem, tras salir de un restaurante chino.