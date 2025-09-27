Calle en Cleveland llevará el nombre del dominicano José Ramírez

Durante los 13 años de su estelar carrera de Grandes Ligas el dominicano José Ramírez ha tenido un impacto tremendo no sólo en la organización de los Guardians, sino en la ciudad de Cleveland.

Para vivir las emociones de MLB en Friday Night Baseball suscríbete aquí.

Y este sábado el segunda base fue honrado por Cleveland, tras uno de los mejores atletas profesionales que ha visto la ciudad.

José Ramírez Way at Clark Field.



Hosey becomes the first active athlete to have a street named after him in Cleveland. 🐐#GuardsBall pic.twitter.com/ccaLi2v6hL — Cleveland Guardians (@CleGuardians) September 27, 2025

En asociación con los Guardians, reconocieron a Ramírez nombrando una calle en su honor. “Jose Ramirez Way” conectará el José Ramírez Field en Clark Field con la avenida Clark.

"Its a good reminder to continue doing my best and try to make [Cleveland] proud."



From just a kid in Baní, to beloved by Cleveland. Thats what happens when you do things the José Ramírez Way.



My story on his street dedication for @WEWS #Guardians #GuardsBall @CleGuardians https://t.co/FbqR6pzQeC pic.twitter.com/CyIa0YGR8p — Mason Horodyski (@MasonHorodyski) September 27, 2025

Ramírez se convertirá en el primer atleta activo en tener una calle con su nombre en Cleveland. El sábado se llevará a cabo una ceremonia para entregarle los nuevos letreros de la calle. Incluirá a miembros de los Guardianes y a funcionarios de la ciudad de Cleveland, incluyendo al presidente del concejo municipal, Blaine Griffin.

José Ramírez líder en extrabases en la historia de Cleveland

El dominicano José Ramírez siguió escribiendo su nombre en los libros de récords de Cleveland durante la derrota 4-2 ante los Tigres en el Progressive Field.

Con un doble remolcador en la octava entrada, Ramírez se convirtió en el líder histórico de extrabases de la franquicia, alcanzando 726, superando al jardinero del Salón de la Fama Earl Averill, quien acumuló 725 en 11 temporadas con el equipo.

“Me sorprende que no lo haya hecho antes”, comentó Austin Hedges al referirse a la hazaña de Ramírez. “Ese récord va a ser intocable para cuando él termine de jugar”.

La temporada de Ramírez ha estado llena de hitos. El miércoles se unió a Averill como los únicos jugadores de Cleveland con 3,000 bases totales. El sábado en Minneapolis, se convirtió en el primer jugador de la franquicia con tres temporadas de 30 jonrones y 30 bases robadas.

El 7 de septiembre, superó a Jim Thome en carreras impulsadas, y el 6 de septiembre dejó atrás a Omar Vizquel en bases robadas, con 283 en su carrera, únicamente detrás de Kenny Lofton (452). El 12 de agosto estableció un récord de la franquicia en juegos con dos jonrones o más, superando a Thome y Albert Belle.

Seguir leyendo:

Aaron Boone asegura que Aaron Judge es el “MVP indiscutible” de la Liga Americana

Hazaña histórica en Queens: Lindor y Soto logran un 30-30 y empatan récord de los Mets

Shohei Ohtani y Aaron Judge con los jerseys más vendidos de MLB en el 2025