Centavo de trigo de Lincoln: historia y valor de una moneda que alcanza $144,000

El centavo de trigo de Lincoln, acuñado entre 1909 y 1958, es una de esas monedas que con el paso del tiempo se ha convertido en un tesoro inesperado, ya que bajo ciertas condiciones alcanza precios en subasta de hasta $1.7 millones, pero su valor promedio para coleccionistas también es altísimo de hasta $144,000, para una moneda que originalmente valía un centavo. cada centavo tiene una historia y un valor que podría sorprender a los millones que los conservan.

¿Cuál es el centavo de trigo de Lincoln?

El Lincoln Wheat Penny, como se le conoce originalmente en inglés, es una moneda clásica estadounidense de un centavo que presenta al presidente Abraham Lincoln en el anverso y dos tallos de trigo en el reverso, con un gran valor para los expertos en numismática, por su diseño sencillo pero icónico.

Si bien la mayoría de estas monedas es común, algunas fechas y marcas de ceca poco comunes pueden disparar su valor entre coleccionistas.

Esta moneda entró en circulación en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln, en reemplazo al centavo de cabeza india. Fue la primera moneda estadounidense con el retrato de un presidente.

Su diseño estuvo a cargo de Victor D. Brenner, por lo que el reverso de la moneda incluía originalmente sus iniciales ‘VDB’. Sin embargo, este detalle generó una controversia pública que provocó su casi inmediata eliminación.

El perfil de Lincoln mira hacia la derecha, y a su alrededor está la leyenda: ‘En Dios confiamos”, mientras que las espigas de trigo enmarcan la denominación de la moneda: ‘Un centavo’.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la escasez de cobre provocó que se acuñaran centavos de acero en 1943. Con este cambio, se filtraron algunos errores en el bronce que crearon leyendas numismáticas. Durante su periodo de circulación, se acuñaron más de 288 mil millones de centavos de trigo.

Con el paso de las décadas, se le implementaron otros cambios en la acuñación, su composición de metal y el volumen de producción hicieron que algunos años fueran escasos y valiosos.

Todos estos detalles generan alzas en su precio en colección.

¿Por qué es tan valioso este centavo de trigo?

En el mercado actual, la mayoría de los centavos de trigo valen apenas unos cuantos centavos, pero las rarezas son tesoros. La versión de bronce de 1943, que tiene un error de acuñación, puede alcanzar los $144,000 debido a su escasez, porque son considerados tesoros numismáticos.

Hasta el momento solo se conocen unos 20 centavos de bronce de 1943. La mayoría de las monedas de esta edición eran de acero, lo que las convierte en monedas ultra raras por lo que su valor se dispara en perfectas condiciones.

De acuerdo con expertos, todavía es posible encontrar algunas de estas valiosas monedas en circulación. Para encontrarlas, debes buscar fechas claves como 1909-S o bronce de 1943, monedas acuñadas en pequeñas cantidades o con errores: troqueles dobles o elementos faltantes.

Su rareza, importancia histórica y pureza del cobre disparan también su valor y son una inversión inteligente para los aficionados a la numismática.

Estas son las características más importantes de los centavos de trigo de Lincoln más valiosos:

