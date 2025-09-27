Efigenia Ramos revela su dolor tras no ser invitada a la misa de Silvia Pinal

Efigenia Ramos trabajó como asistente de Silvia Pinal durante más de tres décadas; sin embargo, se realizó una misa para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños de la actriz, pero resulta que los parientes de la “Diva de México” no le dieron conocimiento de este acto que iban a realizar.

Infobae reseñó que ella dejó claro que, cuando se dio cuenta, fue por las noticias del mundo del entretenimiento que se fueron registrando sobre lo que ocurrió para celebrar lo que habría sido un nuevo cumpleaños de Silvia, lo cual le terminó generando gran tristeza por todo lo que vivieron: “Pues es que no nos invitaron. Bueno, a mí no me invitaron. A los demás no sé. Yo me enteré por ustedes que hubo una misa”.

El portal argentino también aprovechó para preguntarle cómo es la relación con los hijos de Pinal, quien falleció en noviembre del año pasado; siendo así, dejó claro que con una de las personas con las que más habla es con el hijo de la fallecida actriz.

Ramos explicó que con las dos hijas de Silvia no lleva una constante comunicación; desde que ya dejó de trabajar con la familia, ya no mantiene contacto: “Mira, con Luis Enrique sí. Con Alejandra no, ni con Sylvia, casi no. Sylvia me ha mandado unas invitaciones para el teatro, pero no he podido ir porque he tenido muchísimo trabajo”.

Para ella ha sido un proceso bastante doloroso debido a la gran amistad que sostuvo con la actriz de origen mexicano, quien falleció hace 10 meses. Además, destacó que no importa cuánto tiempo pase, cada día se vuelve más complicado, ya que tenían años de amistad y ahora se dedica a vender comida, según reveló al medio TVNotas hace varias semanas.

“Para mí [fue] muy triste, porque de verdad creo que cada, cada día que pasa la extraño más. Y cada día que pasa me duele más todo lo que vivimos al final”, reseñó la página Infobae. Recordemos que en diversas oportunidades, se le llegó a complicar el hecho de que pudiese describir la forma en la que se encontraba el deterioro físico de doña Silvia.

