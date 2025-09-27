Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del sábado 27 de septiembre de 2025

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy sábado 27 de septiembre. Los premios en efectivo suman un pozo de $4,500,000 millones de dólares.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del sábado 27 de septiembre

Los números ganadores son: 06 11 15 23 27 28 29 33 41 46 50 54 56 58 60 61 62 65 74 80

Números ganadores de Numbers del sábado 27 de septiembre

Combinación mediodía: 09 00 02

Combinación noche: 01 00 06

Números ganadores de Win 4 del sábado 27 de septiembre

Combinación mediodía: 05 07 03 04

Combinación noche: 09 09 08 06

Números ganadores de Take 5 del sábado 27 de septiembre

Combinación mediodía: 10 11 20 34 37

Combinación noche: 07 11 22 23 37

Números ganadores de Cash4Life del sábado 27 de septiembre

Los números ganadores son: 08 15 28 49 51

Recomendaciones para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunas maneras para aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Para empezar, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al seleccionar los números de la lotería.

Luego, jugar regularmente y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Por último, se recomienda establecer un presupuesto que seguir fielmente. No es bueno gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría provocar problemas financieros.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, previamente se necesita cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, un increíble $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían dependiendo del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

