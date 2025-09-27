Nueva York: pronóstico del tiempo para este sábado 27 de septiembre

¿Tienes aún que elegir tu atuendo para salir este sábado en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana se encontrarán entre los 79 grados Fahrenheit (26ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 11% durante el día y del 91% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 26% tras la caída del Sol.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 2.49 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:48 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 18:45 h. En total habrá 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros con probabilidad de alguna precipitación aislada. Las temperaturas tendrán una variación entre los 64 y los 79 grados Fahrenheit (18 y 26ºC).

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.