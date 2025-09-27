¿Qué se sabe de los posibles planes de EE.UU. para atacar a narcotraficantes en Venezuela?

El Ejército de Estados Unidos estaría afinando planes para lanzar ataques contra narcotraficantes en territorio venezolano en cuestión de semanas, de acuerdo con un reporte de la cadena NBC News que cita a funcionarios y fuentes cercanas al asunto.

Aunque el presidente Donald Trump no ha tomado una decisión definitiva, la información revela un escenario que podría significar una escalada militar inédita en la región.

Según NBC, los planes contemplan ofensivas con drones dirigidas a individuos vinculados al narcotráfico y a laboratorios de procesamiento de drogas. Esta estrategia se desarrollaría en paralelo al despliegue militar que Washington mantiene en el sur del Caribe desde el verano pasado, compuesto por destructores, buques anfibios, un submarino nuclear y aviones de combate.

El gobierno estadounidense asegura que su operativo ya ha destruido al menos cuatro narcolanchas en aguas del Caribe, embarcaciones que, según la versión oficial, habrían zarpado de Venezuela con cargamentos de droga.

Washington sostiene además que figuras clave del chavismo integran el llamado Cartel de los Soles, un grupo del que existen escasas pruebas documentadas pero que, de acuerdo con la Casa Blanca, estaría detrás de envíos sistemáticos hacia Estados Unidos.

El propio Nicolás Maduro venezolano envió recientemente una carta a Trump pidiendo retomar el diálogo con el enviado especial Richard Grenell y apartar al secretario de Estado Marco Rubio, a quien considera un obstáculo para mejorar las relaciones bilaterales.

El trasfondo, según las fuentes citadas por NBC, es que la Casa Blanca percibe que Maduro no ha hecho lo suficiente para frenar el tráfico de drogas desde su país. Ante la posibilidad de una acción militar directa, Trump evitó ofrecer detalles y se limitó a responder que “bueno, ya lo descubrirán” cuando le preguntaron sobre la opción de atacar objetivos en Venezuela.

