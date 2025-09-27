Superintendente de Escuelas Públicas en Iowa, detenido por ICE tras descubrirse que es inmigrante indocumentado

El superintendente del distrito escolar público más grande de Iowa fue detenido el viernes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que explicó que el hombre estaba en Estados Unidos de manera irregular y sin autorización de trabajo.

Ian Andre Roberts, originario de Guyana y superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, fue capturado en una operación, declaró ICE en un comunicado.

Roberts dirigió el distrito desde el mes de julio de 2023, de acuerdo con su sitio web. Lo describe como un “educado de carrera” con más de 20 años de experiencia como docente, administrador y líder ejecutivo. Previamente, se había desempeñado como superintendente de dos distritos en Pensilvania y Missouri.

Asimismo, laboró como superintendente en Iowa pese a no contar con un estatus legal y a pesar de tener una “orden final de deportación y ninguna autorización de trabajo, dice el comunicado de ICE.

Había entrado al país en 1999 con una visa de estudiante y un juez de inmigración le dio una orden final de deportación en mayo de 2024, indicó la agencia federal.

Por otro lado, Roberts contaba con cargos existentes por posesión de armas desde el 5 de febrero de 2020, señala el comunicado.

Los funcionarios se acercaron a Roberts el viernes en su automóvil luego de que se identificara, pero se dio a la fuga, según el ICE. El Vehículo fue hallado en una zona boscosa, y la Patrulla Estatal de Iowa colaboró en la búsqueda el viernes en la mañana, y finalmente fue detenido, explica el comunicado de la agencia.

El Departamento de Seguridad Pública de Iowa apuntó que ayudó a ICE a hallar a una persona identificada como Roberts, que escapó de una parada de tránsito.

Al momento de su captura se le halló en posesión de una pistola cargada, $3,000 dólares en efectivo y un cuchillo de caza de hoja fija.

Por su parte, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estará a la cabeza de la investigación sobre como Roberts obtuvo un arma de fuego, dijo ICE, indicando que es contra la ley federal que las personas sin estatus legal en Estados Unidos posean una pistola y municiones.

“Este sospechoso fue arrestado en posesión de un arma cargada en un vehículo proporcionado por las Escuelas Públicas de Des Moines tras huir de las fuerzas del orden federales”, declaró Sam Olson, director de la Oficina de Campo de St. Paul de Operaciones de Detención y Deportación del ICE.

“Es incomprensible que este inmigrante indocumentado fuera contratado sin autorización de trabajo, una orden de deportación definitiva y un cargo previo por posesión de armas, y debería alarmar a los padres de ese distrito escolar”.

En este sentido, la presidenta de la Junta Escolar de Des Moines, Jackie Norris, confirmó que Roberts fue arrestado por oficiales de ICE el viernes en la mañana. En una rueda de prensa, solicitó a la comunidad que practique una empatía radical, informó NBC News.

“La Junta de Examinadores de Educación de Iowa le emitió a Roberts una licencia para desempeñarse como superintendente en el estado en julio de 2023”, dijo Norris.

Fue encontrado como candidato para el puesto de superintendente en una búsqueda hecha por una consultora externa y se sometió a una verificación exhaustiva de antecedentes por parte de un tercero, de acuerdo con lo que informó el distrito en un comunicado emitido el viernes en la noche. Además, completó el formulario I-9 de comprobación de elegibilidad laboral y presentó los documentos necesarios para trabajar, agregó.

Roberts tenía un cargo anterior por arma de fuego vinculado con un rifle de caza, que dio a conocer a la junta del distrito en el proceso de contratación, indicó el distrito.

“Proporcionó suficiente contexto y explicación de la situación para avanzar con el proceso de contratación. También ha hablado públicamente sobre esta experiencia”, declaró el municipio.

Dijeron que no tenían conocimiento de la orden de deportación de 2024 y que ICE no informó al distrito sobre el arresto de Roberts antes o después de lo ocurrido.

Norris aseguró que, aunque el distrito no tiene toda la información, Roberts ha sido “parte integral de nuestra comunidad escolar” desde su incorporación. Señaló además que ha ocupado altos cargos en distritos educativos de toda la nación por 20 años.

“Nos mantenemos firmes junto a nuestra comunidad, muchos de los cuales se sienten tristes, indignados e impotentes. Lo entendemos, ya que también estamos devastados por la noticia de su detención”, manifestó el superintendente interino Matt Smith, en la rueda de prensa.

La biografía de Roberts en la página web del distrito señala que fue elegido como superintendente tras “una extensa búsqueda a nivel nacional basada en un perfil de liderazgo desarrollado con aportes de la junta escolar, maestros, familias y otros miembros de la comunidad escolar”.

Apuntó que nació de padres inmigrantes de Guyana y pasó la mayoría de sus “años de formación” en Brooklyn, Nueva York.

“El Dr. Roberts está casado y disfruta de la caza, la lectura y pasar tiempo con su familia y amigos”, dice la biografía.

Obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Coppin, maestrías en la Universidad de St. John’s y la Universidad de Georgetown, y su doctorado en liderazgo educativo urbano en la Universidad Trident. Cuenta con varios certificados de educación, incluyendo uno de la Universidad de Harvard, de acuerdo con la biografía de su sitio web.

Asimismo, fue atleta olímpico y compitió en atletismo en los Juegos del año 2000 en Sídney, Australia, y en los Campeonatos Mundiales de Maebashi, Japón, y Sevilla, España.

