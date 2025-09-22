ICE busca inmigrantes hispanos que escaparon de custodia tras estrangular a oficial de CBP

Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) buscan a dos inmigrantes indocumentados que lograron escapar cuando se encontraban bajo custodia. Uno de ellos se quitó las ataduras y se lanzó contra la agente de la Patrulla Fronteriza que los transfería a un Centro de detención en Texas. El hombre la estranguló hasta que logró que él y su compañero pudieran escapar.

Las autoridades emitieron un boletín para dar con el paradero de Juan Carmen Padrón Méndez, de 29 años y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, ambos originarios de México, inmigrantes indocumentados que vivían en Texas, luego de escapar cuando estaban bajo custodia el pasado 22 de septiembre.

Uno de ellos se quitó las ataduras

ICE relató que los dos migrantes eran trasladados al Centro de Procesamiento de Montgomery, cuando uno de ellos pudo liberarse de sus ataduras y se fue encima de la agente de la Patrulla Fronteriza para estrangularla, y así bajar del vehículo y huir del lugar. Esto sucedió en Conroe, Texas.

La identidad de la oficial que fue herida, no la revelaron las autoridades, y tampoco especificaron su condición de salud.

“Es indignante que otro agente de las fuerzas del orden haya sufrido daños innecesarios como resultado directo de la continua demonización de las actividades legítimas de las fuerzas del orden por parte de líderes políticos y ciertos medios de comunicación”, declaró Gabriel Martínez, director interino de la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación de ICE.

“Delincuentes extranjeros violentos”

ICE informó que Padrón Méndez y Padrón Barrón fueron arrestados durante un operativo en el que participaron varias agencias y era liderado por ICE, y que estaba dirigido a “delincuentes extranjeros violentos y atroces infractores de inmigración cerca de Spring, Texas”.

Este es uno de los operativos que forman parte del enfoque de la actual administración para restaurar la seguridad pública del país.

“Centrándose en los inmigrantes indocumentados más desfavorecidos, lo que ha resultado en la expulsión de un número histórico de pandilleros transnacionales y peligrosos depredadores infantiles de comunidades locales en todo el sureste de Texas”, indicaron en el comunicado.

Uno ingresó a EE.UU. tres veces

Juan Carlos Padrón Barrón ingresó sin papeles a EE.UU. en tres ocasiones, según los documentos, fue expulsado el 13 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023. Con lo que respecta a Juan Carmen Padrón Méndez aseguraron que no tenían registros sobre su entrada o expulsión de EE.UU.

ICE solicita a cualquier persona que tenga información sobre el posible paradero de cualquiera de estos inmigrantes indocumentados que llame a la Línea de Información de ICE al 866-347-2423 o, desde cualquier lugar del mundo, al 001-1802-872-6199.

También pueden presentar una denuncia en línea completando el formulario de denuncia en línea del ICE. Si los reconoce, es importante que no se acerque a ellos y mejor se dirija con las autoridades.

