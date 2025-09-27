Tom Brady se une a Aescape para incursionar en la industria de los masajes robóticos

Tom Brady continúa incursionando en el mundo empresarial con apuestas arriesgadas. El considerado mejor quarterback de todos los tiempos en la NFL se asoció como director de Innovación con la empresa Aescape, un startup dedicado a ofrecer masajes robóticos. Esta alianza busca transformar el acceso al público de este tipo de tratamientos de calidad, con tecnología de punta para el bienestar personal.

La participación de Brady llega de la mano de su socio comercial Alex Spiro y no solo será para aportar dinero, ya que, de acuerdo con The New York Post, el ex astro de los New England Patriots, compartirá su experiencia sobre sus métodos para postergar su longevidad como deportista de alto rendimiento, mientras que Spiro será asesor estratégico a cambio de acciones de la empresa.

Mientras que Aescape podrá expandirse más allá de los gimnasios Four Seasons, Ritz-Carlton y Equinox, donde opera actualmente. Su intención es operar en los vestidores de los equipos deportivos profesionales de las principales ligas del país y, eventualmente ofrecer servicio a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, según Spiro.

The world's most advanced massage is here. pic.twitter.com/uhSOB3SoQj — Aescape (@aescape) March 5, 2024

“Esta es la mayor democratización del masaje y no hay competencia en el espacio”, explicó el socio de Brady.

¿Cómo son los masajes robóticos de Aescape?

Los masajes Aescape se realizan por completo con brazos robóticos, sin intervención humana, a precios accesibles que van de $60 por un masaje de 30 minutos.

También cuentan con una nueva presencia de centros donde los masajes tienen un costo inicial de $29 y que son comparables con una hora de un masaje realizado por un ser humano, ya que los brazos robóticos ejercen una presión constante durante todo el tiempo de la sesión, algo que un terapeuta humano no puede hacer.

“Los sensores crean un modelo 3D de tu cuerpo que realmente personalizará el masaje… y entre cada visita, te recordará y sabrá las cosas que te gustan”, explicó el fundador y director ejecutivo de Aescape, Eric Litman, sobre las ventajas de sus equipos.

¿Por qué Brady para innovar en masajes robóticos?

Durante su carrera de más de dos décadas en la NFL donde ganó siete anillos de Super Bowl, Brady compartió que el secreto de su longevidad llegó cuando adoptó un régimen de ejercicio personalizado, enfocado en fortalecer su sistema musculoesquelético y la flexibilidad general de sus músculos como clave para mantenerse fuerte y libre de lesiones pese al alto desgaste que imprime la práctica del football a nivel profesional.

Pero no solo fue un enfoque para mantenerse sano durante su etapa de alto rendimiento. Actualmente, Brady insiste que esta rutina es una parte fundamental y natural de su concepción de bienestar a largo plazo.

A massage robot with Tom Brady's recovery protocols?



The 7-time Super Bowl champion is partnering with robotic massage device maker Aescape. As part of the deal, Brady will give the company exclusive rights to his recovery and longevity protocols. pic.twitter.com/326OohQca0 — Cheddar (@cheddar) September 24, 2025

“Desde el comienzo de mi carrera, he tenido la suerte de trabajar con Alex Guerrero, el mejor entrenador físico del mundo. Lo que hemos construido juntos me ayudó a jugar 23 temporadas en la NFL. Ahora, junto con Aescape, estamos haciendo que ese mismo nivel de tratamiento de élite sea accesible para todos”, dijo sobre su alianza con la empresa de robótica.

Hasta el momento se desconocen los términos financieros del acuerdo.

A medida que la tecnología se popularice y se haga más eficiente, Spiro prevé que el precio de una terapia baje de $60 a $30 dólares sesión o incluso menos, a lo largo de la próxima década.

Además, este negocio tiene un gran potencial por delante, ante la creciente obsesión de la gente por lucir joven durante más tiempo, mantenerse sana y lucir atractiva. Sin embargo, el masaje no se considera esencial en muchos regímenes de bienestar.

“Estamos adaptando los protocolos de Tom centrados en la longevidad al sistema Aescape y desarrollándolos de maneras que solo se pueden hacer mediante robótica e inteligencia artificial”, agregó Litman.

La tecnología de Aescape salió al mercado oficialmente el año pasado y en la actualidad cuenta con 100 ubicaciones donde ha realizado más de 25,000 masajes, los cuales considera los “más avanzados del mundo” y aspira a ofrecer experiencias asequible y fácil de reservar.

Durante toda la sesión, una pantalla táctil debajo del soporte para la cabeza permite ajustar los niveles de confort del masaje: “Puede cambiar la presión, la música, cambiar en qué parte del cuerpo está trabajando el robot“, finalizó Litman.



